Helfer für Rhein-Säuberung am bayerischen Bodenseeufer gesucht

Zum fünften Mal in Folge soll am Samstag, 10. September, von 10 bis 13 Uhr die Aktion „Rheinsäubern – RhineCleanUp“ von der Quelle bis zur Mündung des Rheins stattfinden.

Private Organisatoren haben sich laut MItteilung des BUND Naturschutz Lindau zu diesem Aktionsbündnis zusammengeschlossen und wollen damit auf die weltweite Müllproblematik hinweisen. Da der Rhein ja den Bodensee durchfließt, ruft auch der BUND mit der Gebietsbetreuung zur Säuberung des Bayerischen Bodenseeufers auf.

Die BUND-Gebietsbetreuerin hat entlang des bayerischen Bodenseeufers die Vereine und Verbände gebeten, wie in den Vorjahren ihre Mitglieder zu motivieren, an diesem Aktionstag teilzunehmen und einen Uferabschnitt zu übernehmen. Hierüber sind auch bereits einige Abschnitte abgedeckt, da der Landschaftspflegeverband, der Kanunclub, der Ruderclub und Wasserburger Segler Club sich beteiligen. Die Nonnenhorner Segler holen die Aktion im Oktober nach. Auch die Gemeinden und der ZAK unterstützen die Aktion wieder.

Vom BN werden die beiden Naturschutzgebiete in der Wasserburger und der Reutiner Bucht betreut. Hierfür werden noch viele fleißige Helferinnen und Helfer gesucht. Wer aktiv werden möchte, kann sich per E-Mail an isolde.miller@bund-naturschutz.de oder unter Telefon 08382/887564 im Naturschutzhäusle anmelden. Dabei sollten den Wohnort und die Kontaktdaten agengeben werden, damit die Einteilung auf die Uferabschnitte im Vorfeld vorgenommen werden kann.