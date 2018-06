Helfer für Kidstown gesucht

Kidstown wird dieses Jahr zum insgesamt 18. Mal seine Tore öffnen, von Montag bis Freitag, 20. und 24. August, jeweils von 10 bis 16.30 Uhr. Für diese Zeit werden noch Helfer gesucht.

Dem Nachwuchs werden wieder die bewährten Stationen Stadtzentrum, Bauhof, Kulturzentrum, Sportzentrum und Gasthaus, um die sich das Stadtspiel rankt, geboten. Die Kinder ergreifen ihren Wunschberuf und arbeiten zum Gemeinwohl aller Bürger Kidstowns.

Das Betreuerteam von Synergie steckt dabei den Rahmen und gibt Anregungen und Impulse, greift aber ins Spielgeschehen nur ein, wenn es notwendig ist, heißt es in der Pressemitteilung. Die Kreativität und Eigeninitiative der Kinder steht im Mittelpunkt, sie gestalten die Arbeitsbereiche und bestimmen weitgehend den Tagesablauf. Mitbestimmung wird bei Kidstown groß geschrieben, so wird die Wahl der Bürgermeisterin und des Bürgermeisters einer der Höhepunkte der ersten zwei Tage sein. Trotz des ernsten Charakters steht allerdings der Spaß der Kinder im Vordergrund und es darf auch nach Herzenslust getobt, gebaut, gekocht und gebastelt werden. Am Ende findet ein großes gemeinsames Abschlussfest statt.

Keine Anmeldung vonnöten

Für einen guten Ablauf der Woche ist es wichtig, dass die Kinder die ganze Woche über dabei sind und gerade auch zur morgendlichen Bürgerversammlung um 10 Uhr kommen. Für die „Registrierung“ als Bürger der Stadt werden täglich zwei Euro fällig. Die Kinder können ohne vorherige Anmeldung kommen, die Aufsichtspflicht bleibt bei den Eltern (vergleichbar mit dem Besuch eines öffentlichen Spielplatzes).

Das Gasthaus wird nur kleine Snacks anbieten, sodass alle Kinder bitte ausreichend Brotzeit und etwas zu trinken für den ganzen Tag mitbringen sollen. Außerdem sollten die Kinder Kleidung tragen, die auch mal einen Farbklecks abbekommen darf.

Mitarbeiter gesucht

Um das Team zu erweitern, suchen die Organisatoren motivierte und engagierte junge Leute, die Lust und Freude an der Arbeit mit Kindern haben und gerne Verantwortung für ein selbstständiges Arbeiten übernehmen. Natürlich werden diese Bemühungen auch honoriert, schreiben die Veranstalter. Weitere Infos erhalten Interessierte bei Synergie, Team Jugendarbeit, erreichbar unter Telefon 0177/4702644. (lz)