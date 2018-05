Helena Golz volontiert in Lindau

Die Lindauer Zeitung hat eine neue Volontärin: Helena Golz arbeitet bis Oktober in der Lokalredaktion mit. Zuvor war sie in Spaichingen, im Landkreis Tuttlingen, für die Schwäbische Zeitung tätig und anschließend bei Radio 7 und Regio TV Bodensee in Tuttlingen. Jetzt hat es sie an den traumhaften See verschlagen und sie ist gespannt auf alle Geschichten, die sich hier auftun werden.

Helena Golz ist 28 Jahre alt und in Münster in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen. In München, Tübingen und in den Niederlanden hat sie Medien-, Politikwissenschaft und Journalismus studiert. Während des Studiums schrieb sie für die Münstersche Zeitung, die Süddeutsche Zeitung und den Reutlinger Generalanzeiger. Außerdem hat sie während des Studiums das Filmen lieben gelernt und war kurzzeitig als freischaffende Filmemacherin tätig. Jetzt freut sie sich darauf, die Lindauer Redaktion tatkräftig zu unterstützen.