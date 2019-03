Heldengeschichten des wahren Lebens

Bereits zum sechsten Mal hat Landrat Elmar Stegmann für den Landkreis Lindau zum Blaulichtempfang geladen. Dabei wurden wieder ehrenamtliche Mitglieder der Feuerwehren, des Technischen Hilfswerkes und des Roten Kreuzes für 25- und 40-jähriges Engagement mit Urkunden und Anstecker geehrt.

Eine ganze Menge hat der Landrat dieses Mal einladen dürfen, 82 Ehrenamtliche wären von dieser Ehrung betroffen gewesen. Da nicht alle an diesem Abend konnten, drängten sich dann doch immerhin 64 Dekorierte auf die Bühne zum gemeinsamen Gruppenfoto mit Landrat und dem Ehrengast, der Staatssekretärin für Familie, Arbeit und Soziales, Carolina Trautner.

Beide, Stegmann wie Trautner, freuten sich über die Menge derer, die sich seit Jahrzehnten für ihr Ehrenamt engagierten. Die Anforderungen an die ehrenamtlichen Helfer gerade in den Blaulichtorganisationen seien sehr hoch, Ausbildungen und Lehrgänge seien sehr zeitaufwendig, hinzu kämen noch Einsätze, die nicht selten belastend oder sogar gefährlich seien, so der Landrat. Trautner gab konkrete Beispiele, wo es für die Helfer von unerwarteter Seite immer belastender und gefährlicher werde. „Für Unruhestifter, Störenfriede und Voyeure ist die Hemmschwelle in den letzten Jahren beängstigend gesunken“, klagte die Staatssekretärin, „so stehen gefährliche Behinderungen, persönliche Beleidigungen, ja sogar körperliche Übergriffe auf unsere Rettungskräfte beinahe auf der Tagesordnung!“ Was in solchen Köpfen vorgehe, „ist mir schlichtweg unbegreiflich und macht mich traurig und wütend zugleich“. In ihren Augen habe jeder jeden Respekt und Anstand verloren, der einen laufenden Einsatz behindere. Anders könne sie es sich nicht erklären, „wenn Feuerwehrleute angepöbelt werden, weil sie nach einem Unfall die Straße sperren, wenn Rettungsgassen missbraucht werden oder wenn für Gaffer die oberste Priorität nicht die Erste Hilfe, sondern das erste Selfie hat“.

Rückenstärkung der Ehrenamtlichen

Für Trautner stellt dieses Verhalten einen Angriff auf „unsere Grundwerte und auf unser gesellschaftliches Miteinander“ dar. Daher sieht die Staatssekretärin, die seit vergangenen November im Ministerium für Familie, Arbeit und Soziales tätig ist, das wiederum für die Blaulichtorganisationen zuständig ist, in dem Blaulichtempfang eine Rückenstärkung der Ehrenamtlichen. Sie erinnerte an den Bürgerpreis des Bayerischen Landtags, der heuer unter dem Motto stehe: „Rette und wer kann! – Nachwuchs und neue Ideen für die ehrenamtlichen Rettungskräfte“, für den man sich noch bis 5. Mai bewerben könne. Etwas Werbung machte sie auch für den Bayerischen Innovationspreis Ehrenamt, dessen Ausschreibung im kommenden Sommer starte und bei dem sie selbst den Jury-Vorsitz innehabe.

Den Soziologen Ulrich Beck zitierend, der da einst gesagt hatte: „Das ehrenamtliche Engagement ist die Seele der Demokratie“ ergänzte sie die eingangs von Landrat Elmar Stegmann zitierten Worte von Marie von Ebner-Eschenbach, die da lauten: „Wenn jeder dem andern helfen wollte, wäre allen geholfen“. Stegmann dankte neben den zu Ehrenden auch deren Familien, da dieser Dienst nur möglich sei, wenn er von den Familien mitgetragen werde. Ebenso galt sein Dank den Arbeitgebern, die die ehrenamtlichen Helfer für die Einsätze freistellten.

Und da er schon beim Danksagen war, bekam auch die Polizei ein Dankeschön „für die hervorragende Zusammenarbeit und das gute Miteinander. Wir leben hier in einer sehr sicheren und gut behüteten Region und dies ist in heutiger Zeit ein sehr hohes Gut“, sagte Stegmann, an den anwesenden Polizeipräsidenten Werner Strößner gewandt. „Wir brauchen Menschen wie Sie, die Verantwortung für Ihr Umfeld übernehmen und für andere tätig werden“, sprach er die Geehrten dann direkt an. Sie nähmen schließlich durch ihre Arbeit und Einsatzbereitschaft eine Vorbildfunktion für die Jugend ein.

Stegmann gab auch zu, dass die Blaulichtorganisationen neben engagierten Menschen über eine gute Ausrüstung verfügten. Hier habe der Landkreis jüngst mit des Freistaates Hilfe wichtige anschaffen können und wird weiter beschaffen: den Gerätewagen Atem-/Strahlenschutz der bei Kosten von 330 000 Euro mit 100 000 Euro von München gefördert worden sei, oder der Neubau der Atemschutz-Übungsanlage in Lindenberg sowie für Weiler eine Drehleiter.

Die Vielfalt des Ehrenamtes beschrieb Carolina Trautner, das noch viel weiter über die Blaulichtorganisationen hinausginge. Fast die Hälfte der in Bayern lebenden über 14-Jährigen würde sich ehrenamtlich engagieren, also über fünf Millionen Menschen „mit beeindruckenden Leistungen und Geschichten“ Daher warb sie abschließend für das Ehrenamt mit den Worten: „Wer die Heldengeschichten seiner Fantasie erleben will, liest ein Buch oder geht ins Kino, wer die Heldengeschichten des wahren Lebens kennenlernen will, kommt zum Blaulichtempfang nach Lindau!“

Die Geehrten des 6. Blaulichtempfangs

Freiwillige Feuerwehr

Bodolz: Thomas Abler und Jürgen Schrögmeier (beide für 25 Jahre)

Ebratshofen: Willi Hörmann (40 Jahre), Michael Wagner (25 Jahre)

Grünenbach: Franz Ohmayer (25 Jahre)

Hege: Rainer Praedel (25 Jahre)

Heimenkirch: Peter Einsle, Franz Hehle und Franz Schmid (alle 40 Jahre)

Hergensweiler: Friedrich Hagg (40 Jahre)

Lindau: Oliver Linier (25 Jahre)

Lindenberg: Peter Schätzle (25 Jahre)

Maierhöfen: Franz Schmid und Josef Steurer (beide 40 Jahre)

Maria-Thann: Wolfgang Hagspiel, Rupert Kiechle, Hans Müller (alle 40 Jahre), Thomas Achberger, Georg Hehle und Stefan Zeh (jeweils 25 Jahre)

Niederstaufen: Robert Steur (40 Jahre)

Nonnenhorn: Hans-Peter Beck, Ernst Hener, Christoph Jöckel, Christoph Reutemann (alle 40 Jahre)

Oberreite: Josef Hutter (40 Jahre)

Opfenbach: Wilfried Baur, Mathias Keppeler, Andreas Trunzer (alle 40 Jahre), Stefan Hauber, Christian Herrmann, Michael Kennerknecht, Martin Mangold, Robert Übelhör und Valentin Zanker (25 Jahre)

Röthenbach: Hubert Kirchmann und Richard Troy (beide 40 Jahre)

Scheidegg: Werner Treiber (40 Jahre), Marcel Bader, Ulrich Boch, Oliver Bogojeski, Christian Roder, Elmar Rupp und Bernhard Specht (ale 25 Jahre)

Sigmarszell: Richard Hagen (40 Jahre)

Simmerberg: Walter Keller (25 Jahre)

Stiefenhofen: Georg Aichele (40 Jahre)

Wasserburg: Helmut Ehrle (40 Jahre)

Weißensberg: Johannes Kreuzer und Alfred Martin (beide 25 Jahre)

Technisches Hilfswerk

Alexander Eigler und Inko Uhlemair (25 Jahre)

Bayerisches Rotes Kreuz

Wasserwacht

Klaus Müller, Manfred Reitz, Aloisia Reitz (alle 40 Jahre), Berthold Burow, Sabine Giesing, Peter Mews, Benjamin Rädler, Marcus Röck, Marco Rödel (alle 25 Jahre)

Helfer Bereitschaft

Karl-Heinz Wimbauer und Garcia Mercedes Casal (beide 40 Jahre)