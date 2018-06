Heinz Seemann radelt einmal um Deutschland

Es ist die Tour seines Lebens: Heinz Seemann hat mit seinem Fahrrad Deutschland umrundet. Zehn Jahre hat er dafür gebraucht, jetzt ist er in Lindau, seinem Start- und Endpunkt, angekommen.

Auf die Idee gekommen ist der heute 59-Jährige vor zehn Jahren. Damals hatte er gerade das Motorradfahren aufgegeben und mit dem Fahrradfahren angefangen. Im Finnlandurlaub hat er dann einen Mann getroffen, der mit dem Fahrrad von Sizilien angereist war. „Da dachte ich mir, sowas mache ich auch.“ Nach einigen längeren Touren quer durchs Land reifte dann die Idee, Deutschland an seinen Grenzen abzufahren.

Gestartet ist Seemann, der aus dem fränkischen Herrnberchtheim kommt, in Lindau. „Das ist bei uns eben der südlichste Punkt“, sagt er. Jedes Jahr ist er dann ein Stückchen an der Grenze entlang gefahren, immer zwischen 300 und 400 Kilometer. Die erste Tour führte ihn vom Bodensee nach Passau. Im Jahr darauf radelte er dann von Passau nach Klingenthal. Stationen der folgenden Jahre waren Görlitz, Schwedt an der Oder, Lübeck, Wilhelmshaven, Mönchengladbach, Saarbrücken und Freiburg. Zu den Startpunkten reiste er immer mit dem Zug, geschlafen hat er meist in günstigen Pensionen irgendwo auf dem Land. Für die Tour selbst nahm sich der Franke eine Woche pro Jahr Zeit. Eine Woche, die er sehr genossen hat: „Allein die Eindrücke der verschiedenen Landschaften“, schwärmt er. Im Nachhinein könne er überhaupt nicht mehr sagen, was ihm am besten gefallen hat. Wahrscheinlich war es der Fluss Neiße, den Seemann vorher überhaupt nicht kannte.

Aber es gab auch die eine oder andere Begegnung mit Menschen, die den Radler beeindruckt hat. Zum Beispiel vor zwei Jahren mit dem sogenannten XXL-Friesen Tamme Hanken, der ein Vierteljahr später gestorben ist. Und vor dem Stadion in Mönchengladbach gab es ein Foto mit Profifußballer Patrick Herrmann. „Der war wirklich total nett“, erzählt Seemann.

Mit seiner Ankunft in Lindau ist das Thema Fahrradfahren und Deutschland-Umrundung für Seemann nach zehn Jahren abgeschlossen. „Es ist wie ein Ordner, den man ins Regal stellt“, sagt er. Konkrete Pläne, wie er seine Sommerurlaube künftig gestaltet, hat er bislang nicht. „Vielleicht fange ich jetzt zu wandern an.“