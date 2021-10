Heimvorteil bei Ausflugszielen für Kreisbewohner

Urlaub und Ausflüge in der Heimat erfreuen sich in diesem Jahr großer Beliebtheit. Auch im Herbst warten viele Ausflugsziele und Museen darauf, entdeckt zu werden. Für Übernachtungsgäste gibt es sowohl im Allgäu als auch am Bodensee attraktive Gästekartensysteme. Aber auch Einheimische können von den Gästekarten profitieren, wie das Landratsamt Lindau mitteilt.

Nun steht der Herbst vor der Türe und Einheimische wie Gäste suchen bei „Schlecht-Wetter“ spannende Alternativen zum heimischen Sofa. Die Region rund um den Landkreis Lindau biete mit seiner Lage eine große Auswahl an Ausflugsmöglichkeiten, schreibt das Landratsamt weiter. Eine Bergbahnfahrt auf den Pfänder oder Hochgrat, ein Familienausflug zum Skywalk Naturerlebnispark oder ins Ravensburger Spieleland, verschiedenste Genussführungen regionaler Anbieter, ein Besuch ins Deutsche Hutmuseum oder zum Fußballgolf Opfenbach – die Liste sehenswerter Ausflugsziele ist lang.

Auch die Einwohner des Landkreises Lindau haben hier Heimvorteil. Denn mit den Gästekarten von Bodensee und Allgäu profitieren sie von besonderen Vergünstigungen bei Ausflügen in der Heimat. In der Region gibt es die „Allgäu-Walser -FAN-Card“, die „Echt Bodensee Card Home“ und die „Bodensee CardPLUS“. Mit der Allgäu-Walser-FAN-Card dauerhaft in den Genuss von Ermäßigungen kommen.

Mehr als 150 Freizeitpartner im Allgäu und Kleinwalsertal bieten Vorteile für alle Inhaber der Allgäu-Walser-FAN-Card. Für einmalig acht Euro kann die Karte von allen Bürgern mit Erstwohnsitz im Umkreis von 80 Kilometer rund um Kempten beantragt werden, also auch für alle Bürger aus dem Landkreis Lindau, und ist unbegrenzt gültig. Durch verschiedene Zubuchungsmöglichkeiten können die Vorteile außerdem noch zusätzlich aufgewertet werden, heiß es in der Mitteilung weiter.

Als Einwohner mit Wohnsitz im Westallgäu kann die Allgäu-Walser-Fan-Card außerdem mit der neuen Allgäu-Walser-App verknüpft werden. Eine Ergänzung, die die Ausflugsplanung noch einfacher mache.