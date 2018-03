Heimspielsonntag bei den Lindauer Handballern

Der nächste Heimspieltag der Handballabteilung im TSV Lindau findet am Sonntag, 25. März, statt. Für die Lindauer Herrenmannschaft geht es ab 17 Uhr in der Handball-Bezirksklasse gegen Leutkirch um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Laut Vorschau des gastgebenden Vereines eröffnet den Spielereigen die männliche Jugend A des TSV um 13.20 Uhr gegen die Mannschaft aus Bad Waldsee.

Eigentlich sind für die A-Junioren zwei Punkte möglich. Doch müssen die Lindauer Jungs ohne fünf Stammspieler erneut ersatzgeschwächt antreten. Dennoch will das TSV-Team zeigen, dass es sich beständig weiter entwickelt. So einfach sollen die zwei Punkte in eigener Halle nicht hergegeben werden.

Im Anschluss ab 15.10 Uhr findet das vorletzte Saisonspiel der Lindauer Handballerinnen in der Kreisliga statt. Nach der klaren Niederlage in der vergangenen Woche bei der TSB Ravensburg hofft man im TSV-Lager auf Wiedergutmachung. Gegen die Landesligareserve der SG Argental will man das eigene Können und Leistungsvermögen abrufen. TSV-Trainer Peter Rauch muss allerdings auf Kathrin Hammerschmidt verzichten, die sich im Spiel gegen Ravensburg eine Knieverletzung zugezogen hat. Ansonsten steht Rauch ein voller Kader zur Verfügung, der darauf brennt, diese zwei Punkte in eigener Halle zu behalten. Wichtig wird es für die Lindauerinnen sein, die Anspiele an die flinke Kreisläuferin der Gästemannschaft von Beginn an zu unterbinden. Dazu kommen die zwei SGA-Handballspielerinnen, die gerne den direkten Abschluss suchen, wenn sie nicht attackiert werden. Genau auf diese Punkte legte Peter Rauch das Augenmerk im Abschlusstraining. So bleibt abzuwarten, wie sich die TSV-Handballerinnen gegen die SG Argental 2 präsentieren werden.

Den Abschluss des Heimspieltags machen die Lindauer Herren, die um 17 Uhr mit ihrer Heimpartie gegen den Tabellendritten der Handball-Kreisliga, der TSG Leutkirch, beginnen. Hier hat TSV-Trainer Norbert Knechel erneut keine leichte Aufgabe, da die linke Seite mit Daniel Wagner, Leon Jäger, Till von Hoyer und den beiden Rechtsaußen Christoph Grübel und Felix Rutschke fehlen werden. Zudem ist Aufbauspieler Sebastian Lorenz immer noch nicht genesen. So wird es im Spiel des TSV erneut einige Umstellungen geben, die im Laufe dieser Woche schon mal ausprobiert wurden. Trotzdem ist Knechtel zuversichtlich, eine motivierte Mannschaft ins Spiel schicken zu können, die die zwei Punkte nicht einfach so hergeben will. Bei der 22:29-Heimspielniederlage im November ist es dem TSV Lindau über weite Strecken hinweg gelungen, es dem Gegner nicht leichtzumachen. Mit dem heimischen Publikum als Unterstützung kann nun im Rückspiel auch mehr möglich sein.