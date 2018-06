Heimpremiere der EV Lindau Islanders

Endlich können die EV Lindau Islanders auf heimischem Eis ran. Im ersten Vorbereitungsspiel in der Eissportarena empfangen die Lindauer am Freitag (19.30 Uhr) den ECDC Memmingen, ehe es am Sonntag (18 Uhr) gegen die Eisbären Heilbronn geht.

Bis zuletzt mussten die Islanders um die Austragung der Heimpremiere zittern, nachdem diese vom vergangenen Sonntag um eine knappe Woche verschoben werden musste. Täglich kämpften die Verantwortlichen des EVL zusammen mit den Spezialisten von Engie und den Bäderbetrieben Lindau um jede Schicht Eis. Am Mittwochabend war dann die Bemalung der Eisfläche fertig. Somit gab es grünes Licht für das Spiel.

Für die Islanders enden damit Wochen des auswärtigen Trainierens und Spielens. Die Kabine im Eichwald konnte nun endlich bezogen werden, das Team Heimatluft schnuppern. Entsprechend motiviert gehen Dustin Whitecottons Männer an die Aufgabe heran. Schließlich ist es ja nicht nur das erste Heimspiel, sondern ein Derby gegen Memmingen, zumal nach einer Niederlage gegen die Indians vor wenigen Tagen.

Gegenüber dem 3:5 vom vergangenen Sonntag wollen die Islanders wieder ein Stück weiter sein. Während der EVL seine Form im Training suchte, taten das die Allgäuer mit einem weiteren Testspiel, in dem sie ihren Nachbarn Landsberg mit 5:4 schlugen. Der Bayernligameister hatte in der Vorbereitung auch so seine Probleme mit der Halle, da die neue Bande verspätet geliefert und aufgebaut wurde. Seither scheint der Aufsteiger auf einem guten Weg zu sein und weiß vor allem offensiv zu überzeugen.

Check-Test der Bande

Das bekamen die Islanders zuletzt zu spüren, die diesmal disziplinierter auftreten wollen als am Hühnerberg in Memmingen – auch wenn die neue Bande im Eichwald natürlich auf ihre „Check-Tauglichkeit“ getestet werden soll. Das können die Lindauer Eishockeyfans nun endlich selbst hautnah erleben, wenn mit der neuen Eiszeit eine neue Ära in der Eissportarena beginnt und es heißt: „The Boys are back in town.“

Alles über die EV Lindau Islanders unter

www.evlindau.com (ec)