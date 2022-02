Heimische Kräuter liefern Energie und Lebensfreude

Die Welt der heimischen Kräuter kennenzulernen möchte der Westallgäu Tourismus e.V. und der Zweckverband Tourismus Württembergisches Allgäu mit der „Kraftquelle Allgäu“ und dem Kräuterprogramm 2022 ermöglichen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Das Spektrum reicht von Wanderungen auf den Spuren heimischer Kräuter und Bäumen, über Workshops zum Herstellen eigener Naturprodukte, bis hin zu einem entschleunigenden Spaziergang in einem der Kräutergärten der Region. Ein kostenloses Programmheft ist in den regionalen Tourist-Informationen oder unter www.kraftquelleallgaeu.de erhältlich, wie der Mitteilung weiter zu entnehmen ist.

Zum Einmaleins des Kräuterlateins listet der Terminkalender von Februar bis Anfang November über 100 Veranstaltungen mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten.

Seit 2018 beteiligt sich die „Kraftquelle Allgäu“ als Kooperationspartner außerdem am Projekt „Achtsamkeit Allgäu“ der Allgäu GmbH, das mit vier Themenwelten Angebote aus dem gesamten Allgäu für einen gesunden Schlaf, achtsame Bewegung, Naturheilverfahren oder Begegnungen mit Mensch, Natur und Tier in der Region bündelt.

In diesem Jahr werden bei der „Achtsamkeit Allgäu“ insbesondere die Themen Wald und Bewegung im Fokus stehen, wie es weiter in der Mitteilung heißt. „Diese wollten wir auch gern im Programm der Kraftquelle Allgäu aufgreifen und so haben sich unsere Kräuterexpertinnen und Kräuterexperten passende neue Angebote einfallen lassen. Neugierige können im diesjährigen Programm also neben vielfältigen Kräuterangeboten auch spannende Einblicke in die Welt unserer größten Pflanzen, die Bäume, erwarten", erklärt Isabell Hutter, Geschäftsführerin Westallgäu Tourismus e.V.

Bei Streifzügen durch heimische Wälder lernen die Teilnehmer Neues über die verschiedenen Baumarten und ihre Inhaltsstoffe, über Wildkräuter am Waldesrand und auch über den schützenswerten Plenterwald kennen. In Hergensweiler beispielsweise lernen Interessierte bei einem Waldspaziergang mit Allgäuer Wildkräuterführerin Heidi Prinz, wie spezielle Baum- und Straucharten genutzt werden können und wie man ihnen helfen kann.

Das kostenfreie Programmheft „Kraftquelle Allgäu – Kräuter 2022“ ist in den Tourist-Informationen im Westallgäu und dem Württembergischen Allgäu oder unter www.kraftquelleallgaeu.de erhältlich.