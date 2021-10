Heimerkircher erhalten kommunale Dankurkunde

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Klaus Burkhard aus Lindenberg und Xaver Schneider aus Heimenkirch wurden für ihr Engagement in Kreistag, Gemeinde- oder Stadtrat vom Bayerischen Staatsminister des Innern, für Sport und Integration, Joachim Herrmann, mit der Dankurkunde für Verdienste in der kommunalen Selbstverwaltung ausgezeichnet. „Wenn man sich vor Augen hält, dass die Kommunale Dankurkunde nach etwa 18 Jahren verliehen wird, dann wird deutlich, welch langjähriger, verantwortungsvoller ehrenamtlicher Einsatz von Klaus Burkhard und Xaver Schneider erbracht wurde. Ich danke Ihnen von Herzen dafür“, würdigte Landrat Elmar Stegmann die beiden Geehrten. Die kommunale Selbstverwaltung hat in Deutschland Verfassungsrang und gehört zu den zentralen demokratischen Traditionen. Gerade in den Städten und Gemeinden wird die Demokratie ganz direkt von den Bürgerinnen und Bürgern gelebt und erlebt. Hier werden Entscheidungen getroffen, die ganz unmittelbar unser Leben mitbestimmen. „Deshalb ist es so wichtig, dass den Gemeinde- und Kreisratsmitgliedern Vertrauen geschenkt werden kann, dass gemeinsam nach Lösungen gesucht wird und die getroffenen Entscheidungen von einem Großteil der Bevölkerung mitgetragen werden können“, so Landrat Stegmann.

Xaver Schneider aus Heimenkirch: Von 2002 bis 2020 war er Mitglied des Gemeinderates in Heimenkirch und hat in dieser Zeit viele Funktionen übernommen. Schneider engagierte sich über viele Jahre hinweg im Bau- und Umweltausschuss sowie im Rechnungsprüfungsausschuss. Zudem war er Vertreter im Schulverband, in der Sing- und Musikschule in Heimenkirch und nahm auch mehrere Jahre die Tätigkeit als Verbandsrat im Abwasserverband Obere Laiblach und im Zweckverband Wasserversorgung Heimenkirch-Opfenbach wahr.

Mitglied des Kreistags ist Xaver Schneider seit 2020 und bringt sich dort in diversen Ausschüssen wie dem Kreisausschuss, Haushaltsausschuss oder dem Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft und Klimaschutz ein.

Klaus Burkhard aus Lindenberg i. Allgäu: Er ist seit 2002 Mitglied des Stadtrats in Lindenberg im Allgäu mit verschiedenen Sonderfunktionen. So ist Burkhard seit 2004 Mitglied des Jugendbeirates. Zudem war er von 2008 bis 2014 Mitglied des Wohnungs- und Sozialausschusses. Seit 2008 engagiert sich Klaus Burkhard auch im Kreistag des Landkreises – aktuell unter anderem im Rechnungsprüfungsausschuss, im Arbeitskreis ÖPNV Nahverkehrsplan und im Ausschuss für Wirtschaft, Mobilität und Regionalentwicklung.