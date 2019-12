Heimattag setzt sich für Schupfe ein

Auch der Heimattag für den Landkreis Lindau fordert Lindaus OB und Stadtrat auf, den Beschluss zum Abriss der Torfschupfe auf der Hinteren Insel zurückzunehmen. „Wir sind der festen Überzeugung, dass die Stadt Lindau ihren Reiz als Perle im Bodensee wesentlich ihrer alten Bausubstanz verdankt. Kurzsichtige Abrissentscheidungen würden und werden diesen Reiz schmälern“, schreibt Wolfgang Sutter als Vorsitzender des Heimattages in einem offenen Brief an OB Ecker und den Stadtrat. Im Heimattag haben sich Ortsheimatpfleger, Chronisten, Archivare und Museumsleiter aus dem Landkreis Lindau zusammengeschlossen, dazu kommen Mitglieder, die ohne Ehrenamt an Heimatpflege interessiert sind. „All diese Menschen trifft die Entscheidung des Stadtrates, denkmalgeschützte Gebäude zugunsten eines am Profit interessierten Investors vernichten zu lassen, sehr“, schreibt Sutter, der sich umso mehr wundert, da Investor Werner Mang „sich durch den Erwerb und die denkmalgerechte Restaurierung von alten Bürgerhäusern auf der Insel Lindau große Verdienste erworben“ habe. Doch nun drohe ein Fehlentwicklung, die Lindaus Ruf als Ferienziel beschädigen könnte, wie Sutter meint: „Kaum ein Mensch besucht eine Stadt wegen ihrer Neubauten. Der Tourist will das Alte, das er zu Hause oder an anderen Orten in der Weise nicht kennt, sehen.“