Heiliges Grab im Münster aufgestellt

Der Brauch, in den Kartagen von Gründonnerstag bis Karsamstag am Heiligen Grab dem Tod Jesu zu gedenken, geht weit ins Mittelalter zurück und war in die liturgischen Osterspiele einbezogen. Im Barock entwickelte sich vor allem in Süddeutschland und in den Alpenländern die Ausgestaltung zu einem „spectaculum sacrum“. Am Karfreitag und Karsamstag ist das Heilige Grab im Münster Lindau aufgestellt.

Auch für die Stiftskirche (Münster U.L.F.) wurde unter dem Pfarrer und Propst Gaisser 1768 ein Heiliges Grab errichtet. Er schreibt in einem alten Matrikelbuch, dass er für dieses Grab Almosen sammelte und erwähnt die Namen der frommen Stifter: Kanonissin von Freyberg, Josepha von Ulm, Maria Anna von Langenrain, Sophia von Ungelter, Carolina von Reichlin, Francisca von Riedheim, Postmeister Schmid, Jungfer Theres Bechtlin ehrenwerte Kammerdienerin 50 Gulden und ungenannte Priester, Officinale und übrige Gemeindemitglieder.

Bereits 50 Jahre später war von diesem Grab nur mehr wenig zu sehen. So schreibt nämlich Pfarrer Cölestin Baader im Jahre 1817 in seinen Aufzeichnungen: „Zur Zeit, als das fürstl. Stift hier noch existierte, wurde in der Charwoche unter dem Bogen des Chores ein heiliges Grab aufgemacht. Weil aber anscheinend einige Schließen und Hauptpfeiler locker geworden waren und man bei der großen Last des Ganzen ein Unglück befürchtete, unterblieb schon in den letzten Zeiten des Stiftes das Aufmachen. Nach und nach verschwanden mehrere Theile oder wurden zu unnützen Dingen verwendet. So suchte ich aus den Trümmern zu retten, was noch zu retten war und ließ es in diesem Jahr wieder aufstellen. Man betete zwar den ganzen Tag vor dem Allerheiligsten, aber die Andacht konnte wegen dem unausgesetzten Gedränge der Zuschauer, auch der protestantischen, doch nicht groß sein. Es ist nun zusammengerichtet, und kann gebraucht oder nicht gebraucht werden“.

Viele Jahre lang wurde das Heilige Grab unter dem Chorbogen aufgebaut. Das hölzerne Gerüst war mit teils auf Leinwand , teils auf Holz gemalten Landschaften verkleidet, seitlich der mit bunten Lampen verzierten Grabeshöhle standen trauernde Engel, welche den toten Christus beweinten. Über dem Grab türmte sich ein Wolkenhimmel, der fast bis zum Triumphbogen der Apsis reichte. Etwa um 1956 wurde das Heilige Grab dann nicht mehr zeitgemäß empfunden und entsorgt.

Nur noch die aus der Barockzeit stammende, schön geschnitzte lebensgroße Christusfigur, von Blumen und Kerzen umkränzt, lädt jedes Jahr am Karfreitag und Karsamstag die Gläubigen zum stillen Gebet ein.