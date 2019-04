HC Hard verpflichtet Tine Poklar

Der HC Hard verstärkt sich mit dem slowenischen Rückraumspieler Tine Poklar. Der 1,90 Meter große Rechtshänder stammt aus dem Nachwuchs des RK Koper, wo er bereits als 18-Jähriger internationale Erfahrung sammelte. Vom 2013 bis 2016 spielte Tine Poklar beim RK Maribor. Anschließend wechselte er zum norwegischen Serienmeister Elverum. In der Königsklasse erzielte Poklar mehr als 100 Tore für die Skandinavier. „Er ist in Abwehr und Angriff universell einsetzbar. Dadurch haben wir gute Variationsmöglichen und bringen mehr Tempo ins Spiel. Unsere Rückraumreihe ist dadurch noch durchschlagskräftiger,“ so Hard-Trainer Klaus Gärtner.