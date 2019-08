HC Hard unterliegt St. Gallen knapp

Nicht einmal 24 Stunden nach der knappen 28:29-Heimniederlage gegen Zürich stand für den österreichischen Handball-Vizemeister HC Hard bereits das nächste Testspiel auf dem Programm. Die Truppe von Cheftrainer Klaus Gärtner – ohne die leicht angeschlagenen beziehungsweise erkrankten Ivan Horvat, Max Hermann, Boris Zivkovic, Manuel Maier und Thomas Hurich unterlag beim TSV St. Otmar St. Gallen erneut knapp mit 24:25 (14:14). „Wir haben erneut sehr viel gewechselt. Es war eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber dem Spiel gegen Zürich. Die Entscheidung fiel nach dem Seitenwechsel, als wir in Unterzahl etliche schnelle Gegenstoßstore einstecken mussten,“ wird Co-Trainer Severin Englmann in einer Pressemitteilung zitiert.

Anstelle des 17-jährigen Benjamin Edionwe kam diesmal Nachwuchstorwart Emanuel Baldauf zu längeren Einsatzzeiten. In den Reihen der starken Ostschweizer stand mit Abwehrspezialist Frédéric Wüstner ein ehemaliger Hard-Akteur.

Der abschließende Test vor dem Supercup am Samstag, 24. August, in Krems findet für den HC Hard am Dienstag in Schaffhausen statt. Trainiert wird der Schweizer Rekordchampion vom ehemaligen Harder Meistercoach Petr Hrachovec. Mit Kreisläufer Lukas Herburger steht außerdem ein Harder Urgestein in den Reihen der Kadetten.