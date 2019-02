Das Junge Volkstheater zeigt am Donnerstag, 28. Februar, um 10.30 und 15 Uhr im Theater Lindau das Stück „Haydi! Heimat!“. Die Uraufführung von Katja Hensel ist für Zuschauer ab acht Jahren geeignet. Karten kosten 20 Euro, ermäßigt 16 Euro. Schüler bezahlen sieben Euro. Das Stück erzählt die Geschichte von der kindlichen Suche nach einem seelischen Zuhause in einer Zeit, die von Brüchen und ständigem Wandel geprägt ist.

Kemal ist überfordert von der Aufgabe, in die Schule etwas mitzubringen, das für ihn Heimat bedeutet. Als er seine Familie befragt, gibt jeder eine andere Antwort und bald erschlägt ihn das Thema Heimat so sehr, dass er erkrankt. Plötzlich steht Ella an seinem Bett, die seit kurzem in seine Klasse geht und im gleichen Hochhausblock wohnt. Zusammen schauen sie sich das Kinderbuch „Haydi“ an, das Kemals Oma ihm zum Thema Heimat vorgeschlagen hat. Zwar ist es auf Türkisch, aber Ella denkt sich entlang der Illustrationen ihre eigene Geschichte dazu aus. Das alte Kinderbuch und die neue Freundschaft müssen noch einige unerwartete Ereignisse überstehen, bis die Kinder am Ende gemeinsam in der Schule ihre Version von Heimat vorstellen: Eine neue Heimat, selbstgemacht und gut!

„Haydi! Heimat!“ erzählt anhand des Umgangs mit einem Heimatroman, der über Kulturkreise und Zeiten hinweg Kinder begleitet und prägt, wie Kinder Heimat kulturell, emotional und kreativ erleben.

Die Produktion des Landestheaters Schwaben wurde von Anne Verena Freybott inszeniert. Franziska Isensee ist für Bühne und Kostüme verantwortlich. Dramaturgin der 70-minütigen Aufführung ist Silvia Stolz. Auf der Bühne sind Anke Fonferek Miriam Haltmeier Tobias Loth und Sandro Šutalo zu sehen.