Haus & Grund warnt vor Verbot von Ferienwohnungen

Das Verbot von Ferienwohnungen werde den Wohnungsmangel in Lindau nicht lindern, nötig sei stattdessen, dass die Stadt mehr Bauland ausweist. Mit entsprechender Stellungnahme warnt der Verein Haus & Grund vor dem geplanten Beschluss des Stadtrats, der heute die Weichen stellen will, damit es künftig auf der Insel keine neuen Ferienwohnungen mehr gibt.

Haus & Grund weist in einer Pressemitteilung darauf hin, dass der Zuzugsdruck auf den Bodenseeraum laut Expertenmeinung mindestens 35 Jahre anhält. „Es scheint, als wolle die Kommunalpolitik von Fehlentscheidungen der Vergangenheit mit solch nicht zielführenden Maßnahmen ablenken“, schreibt Vorsitzender Karl Wanner, der mehr Baurecht fordert, „damit Angebot und Nachfrage sich auf dem Immobilienmarkt die Waage halten“. Lindau habe zwar in jüngster Zeit Wohnbauprojekte auf den Weg gebracht, aber es fehle an schneller Umsetzung: „Es ist wohl auch so, dass wegen langwieriger Verhandlungen zwischen Stadt und Bauträger die Sobon ebenfalls stark hemmend wirkt.“ Wanner unterstellt den Stadträten, dass sie Bauland bewusst knapp gehalten haben, „um dann mit dem entstehenden Bodenmehrwert den Haushalt zu sanieren“.

Während man bei Neubauten jeder Fledermaus ein neues Zuhause einrichten müsse, gebe es für Menschen kein Recht auf ein Dach über dem Kopf, schreibt Wanner und verweist auf Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der gesagt hat: „Bei der momentanen Wohnungsnot hat das Argument Flächenfraß einfach mal Pause.“

Hinzu komme eine mieterfreundliche Rechtsprechung, sowie überbordende Bürokratie, die dazu führen, dass Private nicht mehr in Mietwohnungsbau investieren. Wanner verweist außerdem darauf, dass die Tourismusregion Lindau wegen fehlender Hotelbetten Ferienwohnungen brauche, um Touristen, Messebesuchern und Saisonarbeitern eine zeitlich befristete Wohnmöglichkeit zu bieten. (lz)