Haus & Grund Lindau informiert über Grundsteuerreform und CO2-Abgabe

Sehr gut besucht ist die Mitgliederversammlung von Haus & Grund Lindau (HuG Lindau) gewesen. Rechtsanwalt Karl Wanner, Vorsitzender von HuG Lindau, führt dies zum einen darauf zurück, dass nach zweijähriger Corona-Durststrecke wieder deutlich mehr Menschen den direkten Kontakt in den Versammlungen suchen. Zum andern herrscht gerade in diesen Tagen bei Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümern ein großes Interesse an Informationen rund um die Grundsteuerreform, weshalb man auch dieses Thema in die Tagesordnung aufgenommen habe, heißt es im Bericht der HuG Lindau.

Doch zunächst konnte Wanner Erfreulicheres berichten, nämlich trotz Pandemie einen neuerlichen Anstieg bei den Mitgliederzahlen im vergangenen Jahr. So zählte HuG Lindau Ende 2021 insgesamt 1129 Mitglieder, was einen Nettozuwachs von 35 Mitgliedern bedeutet. Wanner verwies in auch auf die von HuG Lindau geführte Datenbank für Vergleichsmieten, die wegen eines fehlenden Lindauer Mietpreisspiegels besonders für Vermieter wichtig und nützlich sei, heißt es im Bericht weiter.

Im weiteren Verlauf der Versammlung brachte Wanners Sohn, Niklas Wanner, Steuerexperte mit Bachelor im Fach Steuern und Prüfungswesen, die Mitglieder beim Thema „Grundsteuerreform“ auf den neuesten Stand. Das Wichtigste vorweg: Noch bis 31. Oktober 2022 haben Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken, Häusern und Eigentumswohnungen (ebenso Betriebe der Land- und Forstwirtschaft) Zeit, die Grundsteuererklärung bei ihrem Finanzamt abzugeben. Eine Fristverlängerung, wie sie von HuG und anderen Interessensverbänden mehrfach gefordert worden war, wurde bislang nicht gewährt. Als Grundlage für die Steuer, die ab 2025 von Städten und Gemeinden erhoben wird, gelten die Daten und Fakten zum Stichtag 1. Januar 2022.

Wie einige andere Bundesländer geht Bayern bei der neuen Grundsteuer einen eigenen, vereinfachten Weg. „Die Grundsteuer knüpft nur noch an die Flächen des Grundstücks und der Gebäude an, der Wert des Grundstücks wird in Bayern nicht berücksichtigt“, erklärte Niklas Wanner. Vorteil sei, dass Grundstücke nicht regelmäßig neu bewertet werden müssen. Zudem könne sich die Grundsteuer, zum Beispiel wegen steigender Immobilienpreise, nicht erhöhen. Wer wissen will, wie hoch seine künftige Grundsteuer ausfällt, kann dafür den Grundsteuerrechner von Haus & Grund im Internet nutzen.

Ganz wichtig sei, so der Steuerexperte abschließend, „die beiden Steuerbescheide vom Finanzamt auf Rechtmäßigkeit zu prüfen“. Denn wenn man zuwarten würde, bis der dritte, sprich der Bescheid von der Kommune kommt, sei es zu spät, da die sogenannten Grundlagenbescheide vom Finanzamt nach Ablauf der Rechtsmittelfrist – seien sie auch noch so rechtswidrig – nicht mehr anfechtbar seien.

Wie bei den Mitgliederversammlungen von HuG Lindau schon Tradition, informierte Fachanwalt Scheich über aktuelle Themen aus der Rechtsprechung und der Gesetzgebung. Dabei ging er unter anderem auf die Änderung der Heizkostenverordnung (HeizKV) ein, die am 1. Dezember 2021 in Kraft trat. Demnach sind sämtliche Zähler und Heizkostenverteiler bis spätestens 31. Dezember 2026 durch fernablesbare Exemplare auszutauschen.

Bis Ende 2031 müssen die Zähler zudem an ein sogenanntes Smart Meter Gateway angeschlossen werden können, um eine sichere Datenübertragung zu gewährleisten. Änderungen sind laut Scheich auch bei der CO2-Abgabe geplant. So will die Bundesregierung ab dem kommenden Jahr ein „Zehn Stufen Modell“ einführen, wodurch nicht mehr der Mieter allein den CO2-Preis für das Heizen trägt. Künftig sollen sich Vermieter und Mieter die Abgabe teilen. Scheich: „Je höher der CO2-Ausstoß eines Gebäudes oder einer Wohnung ist, desto höher ist der Kostenanteil des Vermieters und desto geringer der Anteil des Mieters.“