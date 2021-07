Haus & Grund Lindau fordert statt Umwandlungsverbot mehr Bauland auszuweisen

Wohnungssuchende haben es aktuell nicht leicht. Das stellte auch der Lindauer Verein Haus & Grund bei seiner Mitgliederversammlung fest. „Wohnungssuchenden hilft das sogenannte Umwandlungsverbot der Bundesregierung nicht“, sagte Rechtsanwalt Karl Wanner laut Pressebericht bei der Versammlung 2021 in der Inselhalle. Eingeführt worden sei das Verbot, weil Maßnahmen wie die Mietpreisbremse und der Mietendeckel nicht helfen, sondern noch weniger Mietwohnungen schaffen. Das Verbot führe aber dazu, dass das Mietangebot noch weiter sinkt, so der Vereinsvorsitzende weiter. Dass immer mehr Immobilieneigentümer „mangels ausreichender Rendite Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umwandeln und dann verkaufen“, sei durchaus verständlich, wie es im Pressebericht heißt

Um Wohnraum zu schaffen, sei am Ende weitaus zielführender, mehr Bauland auszuweisen, betonte Wanner. Dazu sollten „planungsunwillige Kommunen“ auch verpflichtet werden. „Die kommunale Planungspflicht soll verschärft werden und konkrete Bedingungen für eine kommunale Bauland- und Planungspflicht sollen ins Baugesetzbuch aufgenommen werden“, so die Forderung von Haus & Grund. Auch ein „Verbandsklagerecht zur Durchsetzung der kommunalen Planungspflicht“ solle eingeführt werden. Wanner sagte: „Eine erfolgreiche Bodenpolitik stellt Bauland für alle zur Verfügung. Nur mit ausreichendem Bauland kann die hohe Nachfrage nach Wohnraum befriedigt und die Preisentwicklung gedämpft werden.“

Der Vereinsvorsitzende verwies im Zusammenhang mit dem Umwandlungsverbot auch auf die politische Einflussnahme und Durchsetzungskraft der Interessensvertretung Haus & Grund, die im Bundesverband laut Pressebericht über 900 000 Mitglieder zählt. Man habe sich für die Kleinimmobilieneigentümer „wirksam eingesetzt, wodurch jetzt je nach Bundesland Verkäufe zwischen fünf und 15 Wohnungen möglich sind“.

Als Wünsche an die neue Bundesregierung nannte Wanner eine „durchgehende Digitalisierung bei den Bauprüfungs- und Planungsämtern“, ebenso Vereinfachungen im Baurecht beim modularen Wohnungsbau oder auch bei Tiny Häusern. Vor allem aber solle die nächste Regierung ein „schlagkräftiges und eigenständiges Bauministerium“ aufstellen.

In seiner Rede berichtete der Vorsitzende dem Pressebericht zufolge auch über die weiterhin erfreuliche Mitgliederentwicklung. Demnach zählte der Lindauer Ortsverein zum Ende des vergangenen Jahres 1094 Mitglieder. Der aktuelle Stand liegt sogar bei über 1120 Mitgliedern. Dass der Zuwachs im Jahr 2020 mit 30 Mitgliedern – die Differenz aus 87 Eintritten und 57 Abgängen – weit geringer ausfiel als in den Vorjahren sei sicher auch der Pandemie geschuldet, so Wanner, zumal man während dieser Zeit so gut wie keine Werbemaßnahmen getätigt habe. Ebenfalls Corona bedingt konnte die wöchentliche Beratung nicht wie gewohnt persönlich durchgeführt werden. Stattdessen musste auf telefonische Beratung umgestellt werden, was gut funktioniert habe, ergänzte Wanner.

Nur wenige Änderung brachten laut Pressebericht die Neuwahlen des Vorstandes und der Kassenprüfer, die laut Vereinsstatut alle vier Jahre durchzuführen sind. Die bisherige Vorstandschaft mit dem ersten Vorsitzenden Karl Wanner, dem zweiten Vorsitzenden Hariolf Prinz, der Schriftführerin Sabine Borgstede-Sauer und dem Kassenwart Stephan Bohle wurde wiedergewählt, sprich im Amt bestätigt. Als weitere Kassenprüferin neben Margit Flachs wurde die Lindauer Stadträtin Annette Schäfler neu ins Gremium gewählt. Wie schon seit vielen Jahren steht dem Verein und seinen Mitgliedern weiterhin Oliver Scheich als beratender Fachanwalt zur Seite. Er referierte zum Schluss der Jahresversammlung über aktuelle Themen wie Mietpreisspiegel, Betriebskosten, Telekomgesetz und anderes mehr.