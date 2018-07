Haus & Grund auf solidem Fundament

Darüber würde sich wohl jeder Verein freuen: Von Jahr zu Jahr steigt die Zahl der Mitglieder und binnen zehn Jahren hat sich der Mitgliederbestand sogar verdoppelt. 2007 zählte Haus & Grund Lindau, das ist der Haus- und Grundbesitzerverein Lindau, noch 468 Mitglieder, Ende 2017 waren es bereits 931.

Diese verteilen sich hauptsächlich auf den unteren Landkreis Lindau, ein paar Dutzend sind auch in Wangen beheimatet. Allein im vergangenen Jahr betrug der Nettozuwachs bei dem Lindauer Verein 71 Mitglieder. „Das ist eine ganz erfreuliche Sache“, kommentierte denn auch bei der Jahreshauptversammlung Karl Wanner diese Entwicklung. Und als der Vorsitzende von Haus & Grund Lindau darüber hinaus verkündete, dass dies „bayernweit der dritthöchste relative Zuwachs“ war, applaudierten die nahezu 100 Mitglieder, die sich im großen Saal der neuen Inselhalle versammelt hatten.

„Je mehr Mitglieder, desto größer das Gewicht“ – mit diesen Worten machte Wanner gleich zu Anfang noch mal klar, wie wichtig die Lobbyarbeit sei, die Haus & Grund für die Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer betreibe. Dies sei gerade in jüngster Zeit so wichtig, weil Eigentümer „immer mehr belastet“ würden. Die Interessenvertretung sei auch deshalb so schlagkräftig, weil sie sowohl auf Landesebene (Haus & Grund Bayern) wie auch auf Bundesebene (Haus & Grund Deutschland) durch die entsprechenden Verbände organisiert sei. Um diesen Einfluss und diese Möglichkeiten zusätzlich zu unterstreichen, zog Wanner noch einen prägnanten Vergleich heran: „Haus & Grund hat bundesweit mehr Mitglieder als alle politischen Parteien zusammen.“

Grundsteuer nicht teurer

Auch im vergangenen Jahr sei der Schwerpunkt der Arbeit von Haus & Grund Lindau die Beratung gewesen, erklärte Schriftführerin Sabine Borgstede-Sauer in ihrem Bericht. Das sei es auch, das die Mitglieder besonders schätzen. In Vertretung von Kassenwart Stephan Bohle präsentierte der Zweite Vorsitzende, Hariolf Prinz, die Ertragsrechnung für das Jahr 2017. Einnahmen von rund 46 300 Euro (Vorjahr 43 400 Euro) standen Ausgaben von rund 41300 Euro (Vorjahr etwa 41 000 Euro) gegenüber. Demnach verdoppelte sich das Ergebnis im Jahresvergleich von knapp 2500 Euro auf gut 5000 Euro. Nachdem Kassenprüferin Margit Flachs den Kassenprüfbericht anstandslos bestätigte, konnte der Vorstand entlastet werden.

Anschließend hatte Rechtsanwalt Manfred Nikui, Chefjustiziar von Haus & Grund Bayern, das Wort. Er griff in seinem Vortrag aktuelle Themen aus dem Immobilienrecht auf, darunter die Mietrechtsreform, den Wegfall der umstrittenen Straßenausbaubeiträge, Neues zu den Energieausweisen sowie die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zur Grundsteuer. Im Zusammenhang mit dem Mietrechtsänderungsgesetz hielt Nikui positiv fest, dass der erste Entwurf zwischenzeitlich „entschärft“ wurde, es aber „noch ein langer Weg bis zu den Lesungen“ sei. Bei der Grundsteuer geht der Jurist davon aus, dass diese künftig nicht mehr nach dem Verkehrswert berechnet wird, sondern „flächenbasiert verbunden mit einem Multiplikator zur Bewertung“. Unterm Strich sollte die Steuer aber „nicht höher ausfallen“. Die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge wiederum ziehe nach sich, dass alle nach dem 1. Januar 2018 festgesetzten und bekannt gegebenen Bescheide aufgehoben werden. Anlieger müssen keine Beiträge mehr bezahlen und können ihre bereits entrichteten Beträge zurückverlangen – allerdings erst ab 1. Mai 2019. Allerdings müsse, so Nikui weiter, bei Bescheiden, die vor 31. Dezember 2017 ergangen sind, bezahlt werden, da diese noch nach altem Recht behandelt würden. In Sachen Energieausweis riet der Justiziar den Vermietern, diesen – um Nachteile zu vermeiden – nicht zum Bestandteil des Mietvertrags zu machen, sondern den Ausweis im Rahmen eines Übergabeprotokolls auszuhändigen.

Nach diesen Tipps und Ratschlägen durch den Verband erhielten die Mitglieder noch Informationen über „Innovatives Bauen“ rund um das Fertighaus – präsentiert von Jasmin Steinhauser, Prokuristin der Firma „SchwörerHaus KG“, Hohenstein-Oberstetten. Den Schlusspunkt des Abends setzte dann Detlef Morgenroth (Firma „safe4u“, Amtzell) mit einem Vortrag über das Thema Einbruchschutz, sprich Alarmanlagen, die nicht auf Funktechnologie basieren, sondern über Schallwellen ausgelöst werden.