Haug am Brückele lädt zum Frühlingsflohmarkt

Nach einem langen Winter trifft sich nun wieder Jung und Alt am Haug am Brückele, um den denkmalgeschützten Hof mit seinem großen Bauerngarten wieder zum Blickfang im Zentrum von Reutin zu machen. Es wird geputzt, gehackt, gesät, gepflanzt und geräumt, blicken die Organisatoren in einem Schreiben voraus.

Am Samstag, 30. März, laden sie zudem ab 11 Uhr zum großen Frühlingsflohmarkt. Diese und weitere Veranstaltungen in diesem Jahr sollen den Grundstock für den dritten großen Bauabschnitt zur Sanierung des alten Hofes sichern. Im Jahr 2020 wird die Renovierung der Fassade und des Daches in Angriff genommen. Dafür werden noch zahlreiche Helfer und Sponsoren gesucht, heißt es. Zudem stehen am 1. Juni das Mohnblumen-Kinderfest, am 28. Juli eine Jazz-Matinee, am 14. September „Färben wie zu Großmutters Zeiten“, am 21. September ein Hoffest mit Erntefeier und am 15. Dezember „Weihnachten wie es früher war“ auf dem Programm.