Hat er seine Kawasaki wirklich nur geschoben?

Ein 56-Jähriger will sein Motorrad von Nonnenhorn nach Wasserburg geschoben haben. Was die Polizei stutzig machte: Bei dieser Kraftanstrengung sollte eigentlich nur der Mann ins Schwitzen kommen – nicht aber der Motor.

Wie die Lindauer Polizei mitteilte, traf eine Streife Dienstagnacht gegen 23 Uhr in der Nonnenhorner Straße in Wasserburg auf einen 56-jährigen Motorradfahrer. An seiner Kawasaki war die Zündung eingeschaltet, der Motor war laut Polizei warmgefahren. Allerdings fehlte ein wichtiges Detail: Am Krad waren keine Kennzeichen angebracht.

Ohne Zulassung und Versicherung unterwegs

Den Beamten gegenüber gab der 56-jährige an, dass er das Krad von seinem Wohnort in Nonnenhorn nach Wasserburg in eine Werkstatt schieben wollte. Da diese Aussage aufgrund des warmgefahrenen Motors sehr unglaubwürdig erschien, befragten ihn die Beamten erneut eingehend. Schließlich gab er zu, mit dem Krad gefahren, aber aufgrund eines technischen Defekts liegengeblieben zu sein.

Das Krad musste er an Ort und Stelle stehen lassen, die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz, der Abgabenordnung und der Fahrzeugzulassungsverordnung ein.