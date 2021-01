Hartes Wochenende für die Islanders

Den Schwung von zwei Siegen mitnehmen wollen die EV Lindau Islanders. Nach dem erfolgreichen Wochenende mit sechs Punkten gegen Landsberg und Füssen warten auf die Islanders an den kommenden Spieltagen zwei absolute Topteams der Oberliga Süd. Am Freitag (19 Uhr) empfangen die Lindauer die Eisbären Regensburg im Eichwald, am Sonntag (17 Uhr) geht es zu den Starbulls Rosenheim.

„Es wird ein sehr hartes Wochenende für die Mannschaft mit zwei sehr ambitionierten Gegnern“, sagt Sascha Paul, Sportlicher Leiter des EVL. „Mit taktischer Disziplin und dem richtigen Einsatz“ sei die Mannschaft aber durchaus in der Lage zu punkten. Der Ansicht ist auch Cheftrainer Gerhard Puschnik: „Wir haben gezeigt, dass wir mit den Topteams mithalten können“, erklärt der Österreicher „Wir brauchen vor allem eine große Laufbereitschaft, Spieldisziplin und Wille, dann können wir auch diesmal mithalten und eventuell für eine Überraschung sorgen.“

Mit den Eisbären Regensburg, aktuell Tabellenzweiter, erwarten die EV Lindau Islanders am Freitag, schon um 19 Uhr, ein Topteam der Oberliga Süd. In den ersten beiden Partien nach dem Jahreswechsel zwischen den Lindauern und den Regensburgern, setzten sich die Eisbären jeweils knapp durch. Die Lindauer mussten sich zu Hause mit 3:4 und in der Donaustadt mit 1:2 geschlagen geben. In beiden Spiele aber zeigten sie, dass sie auch mit den Großen der Liga mithalten können – wenn Kampf, Einsatzbereitschaft und Wille stimmen.

Der aktuelle Oberliga-Süd-Meister Regensburg – gewertet nach Haupt- und Meisterrunde der vergangenen Saison – ist über den Sommer fast zusammengeblieben und somit trefflich eingespielt ist. Wie gut die Mannschaft vom nördlichsten Punkt der Donau harmoniert, stellte der zwischenzeitliche Corona-Break unter Beweis. Man machte dort weiter, wo man zuvor gebremst worden war. Der Kader der Eisbären ist eine gute Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern. Wie in der vergangenen Spielzeit stechen drei Spieler auch in dieser Saison wieder heraus. Dies sind die Stürmer Nikola Gajovsky, Richard Divis und Peter Flache. Dieses Offensivtrio wird es sein, welches die Lindauer stoppen müssen.