Harry Marte spielt Country aus Vorarlberg

Am Freitag, 1. Oktober gastiert um 20 Uhr der Vorarlberger Kult-Countrymusiker Harry Marte mit seiner Band auf der Bühne des Lindauer Zeughaus. „Harry Marte: Er singt für die Außenseiter, Zweifel und Zuversicht, für und über die Liebe. Der Staub der Straße wurzelt in den Songs. Kleine Gebete. Der Musik bleibt das Rudimentäre ihres Schöpfers erhalten. Wurzelmusik aus den Appalachen, dunkel tickende Voodoo-Sounds, eine Polka driftet leicht betrunken durch die Takte, alles in schöne Melodien/Grooves gegossen. Beste Country/Rhythm and Blues/Singer/Storyteller Schule”, heißt es in der Ankündigung des Lindauer Kulturvereins.

Harry Marte singt in der Tradition von Woody Guthrie oder Johnny Cash, seine Lyrics sind poetisch und schnörkellos. Das aktuelle Album „Little Prayers“ ist eine große Produktion, deren Sound mit jeder Faser angenehm an die ruhige Hand eines Daniel Lanois erinnert. Gitarren, Bass und Percussion sind aus einem Guss.

Michael Köhlmeier sagt über Harry Marte: „Wen er nur einen Ton singt, ist es wie eine Ankündigung, gleich werde er ein großes, berührendes Leben erzählen.

Personalisierte Karten zu 21 Euro, ermäßigt 18 Euro gibt es an der Theaterkasse, im Lindaupark, sowie unter www.zeughaus-lindau.de und reservix.de; Restkarten stehen an der Abendkasse zum Verkauf.