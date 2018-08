Hardcore-Band feiert 30-Jähriges im Vaudeville Club

Sick Of It All gehen anlässlich ihres 30-jährigen Bestehens auf Anniversary Tour und kommen dabei auch nach Lindau. Die New Yorker Hardcorelegende zelebriert bereits ihr sechstes Konzert auf der Vaudeville Bühne.

Hört der geneigte Musikfan das Wort Hardcore, denkt er fast automatisch an Sick Of It All. Die Band aus New York City, bestehend aus den Brüdern Lou (Gesangs) und Pete Koller (Gitarre), Armand Majidi (Schlagzeug) und Rich Caprinao (Bass), gründete sich 1985 bei den Kollers im Keller. Seitdem haben sie alle Höhen und Tiefen der Hardcore-Szene miterlebt und sind aus derselben nicht mehr wegzudenken, heißt es in der Veranstaltungsvorschau.

Seit 1986 tourt die Band fortwährend durch die Clubs und sammelt eine ansehnliche Anhängerschar um sich. Dadurch finden ihre 1987 erscheinende erste EP „Sick Of It All“ und ihr erstes Album „Blood, Sweat & No Tears“ relativ oft den Weg in die Plattenschränke der Hardcore-Fans.

Neben Sick Of It All spielen am selben Abend auch Deez Nuts, Street Dogs, Arrested Denial und Casino Blackout im Club Vaudeville.