Hard stürmt ins Final Four

Im Schlagerspiel des Viertelfinals im ÖHB-Cup hat der amtierende österreichische Handballmeister Alpla HC Hard einen 34:29 (19:13)-Heimerfolg über Moser Medical UHK Krems feiern können. Damit ziehen die Vorarlberger ins Final Four des österreichischen Handballpokals ein.

Krems-Trainer Ibish Thaqi schickte anfangs seine junge Formation aufs Parkett und überraschte laut Pressemitteilung mit einer offensiven Deckungsvariante. Dennoch legten die Hausherren vor mehr als 900, zum Teil maskierten Zuschauern in der Sporthalle am See einen Blitzstart hin und führten nach sieben Minuten bereits mit 5:1.

Zwei Minuten später hatte Hards Zugang Ivan Horvat seinen ersten Auftritt im Dress der „Roten Teufel“ vom Bodensee. Der 24-jährige Kroate mit der Trikotnummer 37 erzielte bei seinem Einstand drei Tore für seinen neuen Verein. Hard stand sicher in der Deckung und kam immer wieder mit schnellen Kontern zum Torerfolg.

Gäste kommen auf 10:12 heran

Beim Stand von 9:4 (12.) nahm Krems die erste Auszeit. Coach Thaqi wechselte in Eishockeymanier fast seinen gesamten Block. Begünstigt durch eine klare Fehlentscheidung der Unparteiischen kamen die Wachauer auf 12:10 (22.).

Hard-Goalie Golub Doknic hielt in der Folge zwei Siebenmeter, Ivan Horvat tanzte zweimal die Gästeabwehr aus. Mit einer komfortablen 19:13-Führung ging der Gastgeber in die Halbzeitpause.

Gleich nach Wiederanpfiff hämmerte Boris Zivkovic den Ball zum 20:13 ins Kreuzeck. Hard hatte in den Folgeminuten zwar mit einigen Abstimmungsproblemen in der Abwehr zu kämpfen. Kapitän Dominik Schmid und Co. hielten jedoch die Niederösterreicher auf Distanz. Nach 44 Minuten stand es 25:20.

Mit einem Fünf-Tore-Führung (29:24/50.) ging es in die Schlussphase. Hier ließ der sechsfache HLA-Champion nichts mehr anbrennen und löste mit dem 34:29-Erfolg das Ticket für das Final-Four-Turnier Ende März. Zu den Best-Playern wurden von den Fans Hard-Neuzugang Ivan Horvat und Fabian Posch per SMS-Voting gewählt.

„Wie haben verdient gewonnen, wir waren die stärkere Mannschaft. Das Derby am Samstag gegen Bregenz hat viel Kraft gekostet, darum hatten wir in der Deckung einige Probleme. Die Angriffsleistung hat gepasst. Ivan Horvat hat gute Akzente gesetzt. Es wird jedoch noch etwas dauern, bis er alle unsere Spielsysteme kennt“, resümierte Hard-Cheftrainer Petr Hrachovec.