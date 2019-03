Hard empfängt Westwien zum Verfolgerduell

Auf Hochtouren laufen bei Handball-Vizemeister Alpla HC Hard die Vorbereitungen für das Schlagerspiel in der sechsten Bonusrunde der spusu Liga gegen die SG Insignis Handball Westwien. Anpfiff zum Rückrundenauftakt in der Sporthalle am See am Freitag ist um 19 Uhr (laola1.tv). In der Tabelle liegen die Vorarlberger mit 16 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz hinter Krems (22). Die Wiener folgen mit 14 Zählern auf Rang drei.

Schon das Hinspiel war laut Vorschau nichts für schwache Nerven. Lagen die Roten Teufel vom Bodensee in der 41. Minute bereits mit 9:16 zurück. In einem Herzschlagfinale gelang Torwart Golub Doknic in der Schlusssekunde der Siegtreffer zum 22:21 in der Südstadt.

Das Heimspiel gegen Westwien am Freitag steht diesmal ganz im Zeichen des Weltfrauentags. Aus diesem Anlass haben sich die Organisatoren des Alpla HC Hard, in Kooperation mit der Unternehmerinnenplattform „Frau in der Wirtschaft“ der Wirtschaftskammer, für diesen Tag einiges einfallen lassen. Alle Frauen haben freien Eintritt zum Heimspiel. Beim Einlass gibt es für die Besucherinnen ein Gläschen Prosecco, die Spielerfrauen werden mit den Handballern aufs Parkett auflaufen. Und nach Spielschluss will Sängerin Chantal Dorn, die zuletzt bei „The Voice of Germany“ auftrat, ihr Können unter Beweis stellen.