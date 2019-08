Happiness-Messe in Lindau lockt mit Ernährungscoach Patrick Heizmann

Mit über 80 Aussteller ist die Happiness-Messe, die von Freitag, 30. August, bis einschließlich Sonntag, 1. September, in Lindau stattfindet, laut Veranstalter eine der größten Esoterik- und Gesundheitsmessen in ganz Deutschland. Mit dabei ist diesmal der Ernährungscoach Patrick Heizmann mit seinen humorvollen und innovativen Gesundheitsimpulsen, die er an zwei Tagen in der Inselhalle beispielsweise unter dem Motto „Ich bin dann mal schlank“ präsentiert.

Als weiterer Messehöhepunkt wird die Begegnung mit Braco aus Kroatien angekündigt, der in zwei Sessions in der Inselhalle die Besucher an seinem sogenannten Blick teilhaben lassen will, mit dem er die Menschen von Amerika bis Japan begeistert habe, wie es in der Ankündigung heißt.

Einige der über 80 Aussteller präsentieren Kristalle, Schmuck und Edelsteine sowie energetische Kunstwerke. Ein großes Thema der Messe sei zudem die Wasseraktivierung: Sie werde von mehreren Ausstellern in unterschiedlicher Art und Weise behandelt. Neben Naturheilern hätten sich außerdem bekannte Hellseher aus Deutschlands zur Messe in Lindau angekündigt und stünden für persönliche Beratungen zur Verfügung. Besucher der Messe können ihre Aura auf einem Bildschirm sehen und ein Bild einschließlich Analyse mit nach Hause nehmen oder sich verschiedenen Schnupperbehandlungen hingeben, wie etwa Reiki, Shiatsu, Matrix oder anderen energetischen Heilweisen.

Das Angebot des Kongresses umfasse an die 100 Fachvorträge, schreiben die Veranstalter. Um dieses Megaprogramm zu vermitteln, finden täglich in sechs Vortragsräumen parallel Vorträge statt, deren Besuch im Messe-Eintrittspreis von zwölf Euro enthalten sei.