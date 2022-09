Hans und Franz wurden im Karton vor dem Tierheim ausgesetzt

Zwei Angora-Zwergkaninchen sind in einem Karton vor dem Tierheim im August ohne weitere Angaben abgestellt worden. Sie wurden kurzerhand vom Tierheimpersonal „Hans und Franz“ getauft.

Mittlerweile sind sie auch kastriert und kommen gut miteinander aus, was bei unkastrierten Böcken nicht der Fall ist. Da Kaninchen Gesellschaftstiere sind sollten Hans und Franz möglichst gemeinsam vermittelt werden oder zu anderen dazukommen. Denn auch der treueste Mensch kann einen tierischen Partner nicht ersetzen, schreibt das Tierheim Lindau in einer Mitteilung.

Für sie wird ein Liebhaber gesucht, der auch genügend Zeit für die Fellpflege hat. Im Winter sollten die etwa einjährigen Böcke drinnen in einem großzügigen, artgerechten Innengehege gehalten werden, indem sie auch rennen, springen und sich verstecken können. Im Sommer freuen sie sich auch auf ein schattiges und trockenes Plätzchen in einem Außengehege im Garten. Wer sich für die kleinen Langohren interessiert und mehr über sie erfahren will, kann sich mit dem Tierheim Lindau, Telefon 08382/72365, in Verbindung setzen. Weitere Infos rund ums Tierheim unter: www.tierheim-lindau.de