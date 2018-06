Hannelore Hoger begeistert ihr Publikum

Punktlandung für das Stadttheater Lindau zur Saisoneröffnung: Im seit Wochen ausverkauften Haus konnte Kulturamtsleiter Alexander Warmbrunn mit Hannelore Hoger eine „Grand Dame des deutschen Films“ begrüßen. Hoger zog mit „Briefe und andere Geschichten über die Liebe“ ihr Publikum vom ersten Moment an in den Bann.

Hoger transportierte nicht nur Geschriebenes, sondern lieferte die Gefühle und den richtigen Ton gleich mit. Mal leicht und ironisch wie im Abschiedsbrief, in dem Agnes Kurowski dem erst 19-jährigen Ernest Hemingway mitteilt, dass sie heiraten wird. Und für ihn eher Muttergefühle empfindet: „Ernie, lieber Junge, ich bin sicher, dass Du keine bleibenden Schäden davontragen wirst.“

Mal anklagend und verzweifelt wie bei der britischen Schriftstellerin und Frauenrechtlerin Rebecca West, die ihrem Geliebten H. G. Wells vorwirft, dass er sie buchstäblich zerstört habe: „Ich werde mir in den nächsten Tagen eine Kugel durch den Kopf jagen“, schreibt West dem Mann, der zu seiner Frau zurückgekehrt ist.

Man glaubt, die Stimme von Marlene Dietrich zu hören, wenn Hoger deren Brief an Erich Maria Remarque vorträgt, Zeilen voller Mutlosigkeit im November 1945 aus Paris: „Du hast Mut, ich habe keinen mehr.“ Von Zärtlichkeit getragen und doch analysierend ist, was Simone de Beauvoir dem Schriftsteller Nelson Algren nach dem Ende der Beziehung zu sagen hat: „Ich bin nicht traurig, eher betäubt“. Sie weiß, dass ein weiteres Treffen mit ihm nur Sinn macht, wenn er es wirklich wünscht. Und bittet: „Lassen Sie mich Ihre Simone sein.“

Eine klare Einschätzung zu ihrer beendeten Liaison mit John Cournos hat Dorothy L. Sayers, die zu den großen englischen „Ladies of Crime“ gehört: „Lieber John, ich hab gehört, dass Du geheiratet hast.“ Sayers teilt ihrem früheren Liebhaber mit, dass sie inzwischen einen Sohn hat. Und sie zieht das Fazit: „Wir haben das getan, was wir geschworen haben, nie zu tun.“ Warum um alles in der Welt, sollte er sie also wieder treffen wollen?

Nichts geht: Temperaturunterschiede zu groß

„Klimt, Du bist meiner unwürdig“ vertraut Alma Mahler-Werfel ihrem Tagebuch an und wünscht dem über 20 Jahre älteren Maler Gustav Klimt, der sie verlassen hat, Lebewohl für immer. Die amerikanische Schriftstellerin Anaïs Nin, nach eigenen Worten „größte Liebhaberin aller Zeiten“, winkt bei C. L. Baldwin ab: „Die Temperaturunterschiede sind zu groß“. Und die Malerin Paula Modersohn-Becker gibt 1906 von Paris aus ihrem Ehemann Otto Modersohn den Laufpass: „Gib mich frei. Ich mag Dich nicht zum Manne haben.“

Hannelore Hoger versteht es, jeder dieser Frauenfiguren ein Profil zu geben. Sie kommt mal ins Schwärmen, mal ins Schluchzen und zeigt mit zwei Liedern, dass sie auch beim Singen in ihrem Element ist. Begleitet von Siegfried Gerlich am Flügel, der dem Abend mit Werken von Debussy, Gerswhin und Schumann musikalische Würze gibt. Das Publikum zeigt sich begeistert, klatscht Hoger und Gerlich immer wieder auf die Bühne. Es will, nach dem Genuss von Texten von Alexander Kluge und Kurt Tucholsky im zweiten Programmteil, partout noch eine Zugabe haben – und bekommt sie auch. (hipp)