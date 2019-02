Hannah Tschada fährt zum Deutschen Schülercup

Im Ziener Kids-Cross haben es die Nachwuchs-Skirennfahrer Fenja Jauch (TSV Gestratz), Hannah Tschada (SCB Lindau) und Magnus Fäßler (SC Scheidegg) geschafft: Sie fahren Anfang März nach Bad Wiessee zum dreitägigen Deutschen Schülercup (DSC) der U12. In dieser Altersklasse entspricht der DSC der deutschen Meisterschaft, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Nur die je zehn besten Jungs und Mädchen aus den Jahrgängen 2008 und 2007 schaffen die direkte Qualifikation.

Da die Allgäuer, zusammen mit der bundesweit stärksten Region aus Werdenfels, antreten, müssen sie sich vor allem gegen die Läufer aus Garmisch-Partenkirchen behaupten, die zahlreich zum Rennwochende nach Nesselwang gereist waren.

Während am Samstag die Tagessiege mit Korbinian Rampp (Rettenberg) und Verena Herz (Ofterschwang) im Allgäu blieben, waren am Sonntag die Werdenfelser Georges Zerf (Garmisch) und Paulina Weigelt (Partenkirchen) nicht zu schlagen. Den Grundstein für die DSC-Teilnahme hatten die drei Athleten des Regionalteams Westallgäu bereits Ende Januar bei den beiden ersten Ziener Kids Cross Rennen in Mittenwald gelegt.

Crossrennen erfreut Rennläufer

Aus zwei Skirennen werden mehrere Wertungen: Die beiden Crossrennen in Nesselwang zählen, neben dem Ziener Kids-Cross, auch zur Allgäuer Reischmann Cup-Serie. In der Reischmann-Wertung konnte Fenja Jauch (Gestratz) am Wochenende zwei Podestplätze einfahren. Hannah Tschada (SCB Lindau) und David Ortlieb (Lindenberg) standen je einmal auf dem Treppchen. Die meisten Kids freuen sich auf die Crossrennen: Wellen, eine Schanze und eine Steilkurve machen aus einem Riesenslalom und einem Slalom einen Abenteuerparcours. Gestartet wird einzeln, gegen die Uhr und den inneren Schweinehund: Gerade die Schanze erforderte Mut und Können, um mit vollem Tempo drüberzufahren. Dank des Nachtfrostes war die Piste an beiden Renntagen griffig und bot den etwa 145 Startern faire Bedingungen bei frühlingshaftem Sonnenschein.

Am Samstag wurde Race Cross gefahren, ein Riesenslalom, der über die genannten Cross-Elemente führt. Bei den Jüngsten (Jahrgang 2009) erreichten Alessia Reck (SCB Lindau) und Jakob Fäßler (Scheidegg) mit den Plätzen neun und sechs jeweils ein Top-Ten-Ergebnis. In der U11 fuhr David Ortlieb (Lindenberg) mit zwei couragierten Läufen auf Platz drei und gewann seinen zweiten Reischman Cup-Pokal. Lea Bauer (SCB Lindau) wurde Sechste, Sophia Fäßler (Stiefenhofen) und Marvin Koros (Oberstaufen) erreichten jeweils Platz zehn.

Am erfolgreichsten waren die U12-Mädchen des Regionalteams Westallgäu: Hier standen Hannah Tschada und Fenja Jauch als Zweite und Dritte auf dem Podest. Bei den Jungs wurde Magnus Fäßler Sechster. Weitere Lindauer Platzierungen waren in der U10: 14. Janine Vetter (ESV Lindau), in der U11: 13. Maxima Wiessner und 13. Johann Hechelmann (beide SCB Lindau) sowie bei der U12: 18. Tim Caprano (SCB Lindau).

Am Sonntag ging es in zwei Slalom-Cross-Durchgänge. Die Strecke war verkürzt und ohne die oberen Wellen und ohne Steilkurve, Flagentore und Slalomstummel gaben den Weg vor. Auch am zweiten Renntag war die Schanze die Schlüsselstelle – galt es hier doch, die ideale Linie zu finden, um vor den drehenden Toren im Flachstück den Schwung von oben mitzunehmen.

Während Fenja Jauch als Zweite erneut einen Pokal gewinnen konnte, verfehlte David Ortlieb um lediglich 15 Hundertstelsekunden einen erneuten Podestplatz und wurde Vierter. Auch Sophia Fäßler belegte Rang vier und erzielte damit ihr bestes Reischman Cup-Resultat der laufenden Saison. Weitere Top-Ten-Ergebnisse Slalom Cross: U10: 6. Alessia Reck (SCB Lindau), 5. Jakob Fäßler. U11: 6. Lilly Straub (Heimenkirch), 10. Lea Bauer (SCB Lindau), 6. Johann Hechelmann (SCB Lindau), 8. Marvin Koros. U12: 9. Hannah Tschada (SCB Lindau), 6. Magnus Fäßler.

Während Jauch, Tschada und Fäßler sich nun auf das DSC-Finale Anfang März vorbereiten, geht es für die anderen Allgäuer Racekids Mitte März zum Reischmann Cup-Finale. Das abschließende Rennen der Serie wird traditionell als Parallelslalom ausgetragen.