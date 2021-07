Hankel übernimmt das Steuerrad

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Anfang Juli findet im Lions Club Lindau traditionsgemäß der Wechsel im Präsidentenamt statt. In diesem Jahr konnte dieser wieder im feierlichen Rahmen erfolgen. Viele Mitglieder und deren Partner/innen nahmen an der Übergabezeremonie im Bayerischen Hof unter Einhaltung der notwendigen Vorsichtsmaßnahmen teil.

Zum Ende des herausfordernden Lions Jahres 2020/2021 überreichte der scheidende Präsident Winfried Rank die Präsidentennadel und das symbolische Club-Steuerrad an seinen Nachfolger Michael Hankel, der nun die nächsten 12 Monate den Club als Präsident führen wird. Er wird dabei u. a. unterstützt durch den ebenfalls neu gewählten 1. Vizepräsidenten Dr. Alexander Kaps.

Winfried Rank ließ zunächst noch einmal das zurückliegende Lions Jahr 20/21 Revue passieren. Viele geplante Veranstaltungen des Clubs mussten leider ausfallen. Besonders bitter war das bei den Aktivitäten, mit denen der Club sonst mit Hilfe der Lindauer Bevölkerung Spenden generiert. So mussten der beliebte Raclette-Stand auf dem Jahrmarkt und der Plätzchenverkauf in der „sozialen Bude“ auf dem Weihnachtsmarkt gestrichen werden.

Umso erfreulicher ist es, dass der Verkauf des Lindauer Adventskalenders auch ohne den Straßenverkauf so gut lief. Somit konnte der Lions Club, seinem Motto „we serve“ entsprechend, doch noch wichtige lokale Projekte unterstützen. Neben vielen anderen Projekten in der Region Lindau wurden z. B. die Aktion „Wir helfen“, die Lindauer Tafel, die Jungen Löwen und die Bahnhofsmission gefördert.

Der scheidende Präsident dankte abschließend allen Unterstützern und übergab dann das symbolische Steuerrad des Clubs an Michael Hankel. Dieser bedankte sich ausdrücklich bei Winfried Rank und seiner Gattin Patricia für die so engagierte und erfolgreiche Führung des Clubs in schwierigen Zeiten.

In seiner Antrittsrede stellte der neue Präsident zunächst sein Motto für das Lions Jahr 2021/2022 vor. Es lautet: „Gemeinsam dienen und Freundschaft pflegen“. Nach so vielen ausgefallenen oder digital durchgeführten Veranstaltungen sei es nun wichtig, den Zusammenhalt im Lions Club intensiv zu pflegen. Das sei die wichtigste Voraussetzung, um erfolgreich die notwendigen Mittel zur Unterstützung sozialer Projekte im Raum Lindau einzuwerben. Durch Corona sei der Bedarf dafür leider sichtbar gestiegen. Er werde sich als neuer Präsident daher besonders für die Menschen und Bereiche einsetzen, die in sozialer Hinsicht besonders unter den Folgen von Corona leiden.