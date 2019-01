Handwerkskonjunktur zeigt sich robust - trotz Krisen

Politische Krisen und Verwerfungen sowie die sich eintrübenden Exportaussichten können dem schwäbischen Handwerk derzeit wenig anhaben. Auch wenn sich die Auftragseingänge nicht mehr ganz so schwungvoll entwickelt haben, sind die befragten Unternehmen laut aktueller Umfrage der Handwerkskammer Schwaben weiterhin gut gelaunt.

Neun von zehn Betrieben sind mit ihrer derzeitigen Geschäftslage zufrieden, berichtet die Handwerkskammer Schwaben (HWK) in einer Pressemitteilung. Dazu Ulrich Wagner, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer für Schwaben: „Das Handwerk spielt seine Rolle als stabilisierender Stützpfeiler der Wirtschaft derzeit voll aus. Damit das so bleibt, muss die Politik jetzt endlich aktiv werden. Eine Steuerentlastung für mittelständische Betriebe und deren Arbeitnehmer muss unverzüglich in Angriff genommen werden. Dadurch bleibt die Investitionsbereitschaft der Unternehmen erhalten und die Kaufkraft wird gesichert. Beides zusammen wirkt als Konjunkturprogramm gegen die sich abzeichnende wirtschaftliche Abschwächung.“

Quer über alle Branchen beurteilen 91 Prozent der befragten Betriebe ihre eigene wirtschaftliche Lage mit gut oder befriedigend. Lediglich neun Prozent geben eine schlechte Bewertung ab, so die HWK weiter. Die Bau- und Ausbaugewerke, in denen rund die Hälfte aller schwäbischen Handwerksbetriebe tätig ist, melden überdurchschnittliche Zufriedenheitswerte und fungieren als wirtschaftliche Treiber. In beiden Gewerken sind jeweils 95 beziehungsweise 94 Prozent mit ihrer Geschäftslage zufrieden. Doch auch die anderen Branchen wie die Nahrungsmittelhandwerke (95 Prozent zufrieden) und die gewerblichen Zulieferer (90 Prozent zufrieden) geben überwiegend positive Bewertungen ab.

Die Auftragsreichweite liegt bei aktuell 9,5 Wochen. Das sind 1,5 Wochen mehr als noch im Vorjahr. Der Rekordwert der beiden letzten Quartale (9,7 Wochen) wird damit nur knapp verfehlt. In den Bau- und Ausbaugewerken und bei den gewerblichen Zulieferern reichen die Aufträge sogar für elf Wochen.

Weiterhin hoher Bedarf an Fachkräften

Um die vielen Aufträge abzuarbeiten, bleibt der Bedarf an Fachkräften weiter hoch. Elf Prozent der Betriebe haben zusätzliche Mitarbeiter eingestellt. Bei den Auftragseingängen ist die Entwicklung dagegen noch verhalten. Jedes fünfte Unternehmen meldet ein Plus. 63 % berichten über stabile Zahlen und weitere 17 % verzeichnen ein Minus. Das sind fünf Prozentpunkte mehr als noch im Vorquartal.

Für das kommende Quartal ist die Mehrheit der Unternehmen zuversichtlich. 15 Prozent der Betriebe glauben, dass sich ihre Lage verbessern wird. 73 Prozent gehen von einer gleichbleibenden Lage aus. Zwölf Prozent befürchten eine Verschlechterung ihrer wirtschaftlichen Situation. Die Arbeitsmarktprognosen sind positiv. Rund 90 Prozent planen mit einer gleichbleibend hohen oder steigenden Beschäftigtenzahl.