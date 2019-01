Handwerkskammer verleiht Goldene Meisterbriefe

Das hatte er eigentlich nie vorgehabt, sich als Kreishandwerksmeister quasi selbst den Goldenen Meisterbrief überreichen zu müssen, doch es kam, wie es kommen musste: Neben acht weiteren Meistern erhielt auch Uli Kaiser diese hohe Auszeichnung, und ist noch immer Kreishandwerksmeister.

Den Goldenen Meisterbrief erhalten zu können ist zumindest zeitlich deutlich weniger anspruchsvoll als eine Ehe, die erst nach 50 Jahren als golden bezeichnet werden darf. Als Meister muss man mindestens 30 Jahre im Beruf aktiv und das 60. Lebensjahr erreicht haben. Der Goldene Meisterbrief ist damit eine Auszeichnung für jahrzehntelanges Engagement für das Handwerk, für den jeweiligen Beruf, den Meister selbst und – so betonte es der Präsident der Handwerkskammer Schwaben Hans-Peter Rauch, seines Zeichens Metzgermeister – nicht zuletzt spricht es für den starken Rückhalt durch die Gattin, die oftmals den Rücken freihalte oder „den Betrieb zu Hause managt“, so der Präsident.

Rauch freut sich jedes Mal auf diese Reise von Augsburg nach Lindau, der Anlass selbst wie auch der Rahmen in dem altehrwürdigen Rathaus sei stets eine Fahrt an den Bodensee wert. Der Kreishandwerkermeister Uli Kaiser bestätigte, dass der Rahmen für diese Ehrung sehr passend sei, stamme das Rathaus noch aus einer Zeit, als der Heizungsbauer Ofenbauer hieß, es noch keine Elektriker gegeben habe und so manche Gewerke am Bau beteiligt gewesen seien, die es mittlerweile nicht mehr gebe.

Auch Landrat Elmar Stegmann nutzte den Anlass, das Handwerk zu loben, ebenso die Lebensleistung der zu Ehrenden, die mit ihrem Engagement eine Vorbildfunktion erfüllten, seien auch sie wichtige Ausbilder. Er versicherte den Handwerkern, dass der Landkreis bei all seinen Bauprojekten, und davon gäbe es derzeit viele, stets darauf achte, dass das heimische Handwerk beteiligt werde, denn das garantiere Qualität und Verantwortungsbewusstsein.

Nebem dem Malermeister Uli Kaiser bekamen der Zentralheizungs- und Lüftungsbauermeister Josef Aichele und der Maurermeister Herbert Bader den Goldenen Meisterbrief. Weitere Urkunden mit dem Goldenen Meisterbrief wurden an den Zimmerermeister Wilhelm Heinrich, den Schreinermeister Max Hutter und den Metallbaumeister Max Röthlingshofer ausgehändigt, ebenso an die Elektroinstallateurmeister Gerhard Mahler, Gerhard Traut und Norbert Zwiesler. Die erwähnten Frauen, die den Meistern den Rücken freihalten, erhielten Rosen, bevor es zum gemeinsamen Erfahrungsaustausch ging.