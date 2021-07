Handwerkskammer meldet viele freie Ausbildungsstellen

Die Corona-Pandemie hat auf dem Ausbildungsmarkt deutliche Spuren hinterlassen. Durch die Lockdowns sowie die zahlreichen Einschränkungen fehlt vielen Schulabgängern die wichtige Phase der Berufsorientierung. Die Handwerkskammer Ulm bietet Hilfe an.

„Die Schüler hatten in der Pandemie-Zeit so gut wie keine Möglichkeit, sich bei Berufsinformations- oder Jobbörsen zu informieren“, schreibt die Kammer in einer Mitteilung. Manche wissen vielleicht immer noch nicht, was sie im Anschluss an ihren Schulabschluss machen wollen. Denn Schulinfotage oder auch Tage der offenen Tür in den Betrieben fanden nicht statt. Auch Praktika waren so gut wie nicht möglich. Absolventen und Betriebe hätten so kaum zueinander gefunden. Mit digitalen Veranstaltungen wurde versucht gegen zu steuern, doch der persönliche Kontakt, die praktische Erfahrung und Präsenzveranstaltungen sind erfahrungsgemäß erfolgreicher, schreibt die Kammer weiter.

„Das ist eine schwierige Situation für die betroffenen Jugendlichen. Doch noch ist nichts verloren“, macht Anette Göllner, Leiterin der Berufsausbildung bei der Handwerkskammer für Schwaben (HWK), Mut. Mehr denn je sei jetzt persönliches Engagement gefragt. Sie empfiehlt den Schulabgängern direkt auf die Betriebe zuzugehen und nach einem Ausbildungsplatz zu fragen. „Handwerksbetriebe sind da sehr pragmatisch“, sagt sie und wirbt dafür, die großen Ferien zu nutzen und noch Praktika zu machen. Dafür sei es nicht zu spät.

In der Internetbörse der HWK Schwaben sind schwabenweit aktuell rund 700 Angebote für Praktika eingetragen. „Diese Chance sollten Jugendliche auf jeden Fall nutzen und wenn es passt gleich einen Ausbildungsvertrag abschließen,“ rät Göllner. Aber auch ohne Praktikum ist eine Ausbildung möglich. „Unserer Erfahrung nach begleiten die Ausbildungsbetriebe ihre Azubis, die kein Praktikum machen konnten auch enger und versuchen gemeinsam Hürden abzubauen.“ Jugendliche, die sich nicht sicher sind und Zeit gewinnen wollen, haben vielleicht auch die Idee noch auf der Schule zu bleiben und eine Schleife zu drehen. „Das,“ so die Bildungsexpertin, „ist nur die zweitbeste Lösung.“

Unter dem Stichwort „Sommer der Berufsausbildung 2021“ bietet die Handwerkskammer für Schwaben (HWK) eine Reihe von Veranstaltungen an. Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte können sich dort informieren. Die Aktionen und Angebote sowie die Kontaktdaten finden Interessierte unter www.hwk-schwaben.de/sommerderberufsausbildung

Für Handwerksbetriebe hält die Kammer spezielle Beratungs- und Vermittlungsangebote bereit. Erstausbilder werden dabei von den Ausbildungsberatern besonders unterstützt. Ziel ist es, dass möglichst viele Ausbildungsverhältnisse für das kommende Ausbildungsjahr 2021/22 abgeschlossen werden.

Wer noch unversorgt ist, dem empfiehlt die HWK die Lehrstellenbörse der HWK Schwaben www.lehrstellenboerse-schwaben.de Dort sind momentan weit über 800 Ausbildungsplatzangebote schwabenweit zu finden.