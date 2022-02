Handwerker lösen Brandalarm aus

Am Mittwochnachmittag ist gegen 15 Uhr die Löschgruppe Altstadt gemeinsam mit dem Löschzug Hauptwache in die Maximilianstraße gerufen worden. Wie die Feuerwehr Lindau mitteilt, löste in einem Hotelbetrieb die Brandmeldeanlage aus. Nach der Erkundung durch einen Trupp mit Kleinlöschgerät konnte jedoch rasch Entwarnung gegeben werden. Aufgrund von Handwerkerarbeiten hatte ein Brandmelder ausgelöst und einen Falschalarm verursacht. Knapp 30 Minuten später wurde der Einsatz beendet und das Objekt wurde dem Betreiber wieder übergeben. Die Polizei und der Rettungsdienst waren ebenfalls vor Ort