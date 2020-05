„Handel jetzt vor Ort“ in Lindau: Jede Rechnung kann einen Gewinn bringen

Die kleineren Einzelhändler haben es häufig schwer, sich in Zeiten von steigendem Online-Handel am Markt zu behaupten. Nun kommt die Corona-Krise hinzu, die sich auf solche Betriebe besonders stark auswirkt. Viele Händler mussten wochenlang mit geschlossenen Geschäften um ihr Überleben kämpfen. Die Lindauer Zeitung will mit einer Aktion „Handel jetzt vor Ort“ den Geschäftsleuten unter die Arme greifen.

Um die betroffenen Einzelhändler im Landkreis Lindau zu unterstützen, startet die Lindauer Zeitung eine Kampagne unter dem Titel „Handel jetzt vor Ort“. Das Ziel des Projekts beschreibt Christiane Gisbertz, Verlagsleiterin der Lindauer Zeitung: „Uns liegen die regionalen Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister sehr am Herzen. Wir wollen weiterhin, dass die Menschen in der Region – aus der Region einkaufen können. Dass Sie weiterhin von der hervorragenden Qualität der regionalen Anbieter profitieren, die gute Beratung und den persönlichen Service unserer Heimat-Unternehmen in Anspruch nehmen. Das geht nur, wenn wir den Handel vor Ort stärken, indem wir jetzt und nach der Krise lokal einkaufen, wo es möglich ist oder eben mit manchem Dingen noch warten.“

Um den Menschen einen zusätzlichen Anreiz für einen Kauf vor Ort zu bieten, wird die LZ ab kommender Woche Einkaufsgutscheine der örtlichen Einzelhändler verlosen. „Ab dann heißt das Motto ,Handel jetzt vor Ort!’“, sagt Gisbertz. Wenn Kunden vor Ort in oder um Lindau einkaufen und damit einen Kassenzettel, eine Quittung oder eine Rechnung erhalten, können sie diese ganz einfach fotografieren und per WhatsApp an die Nummer 08382 / 9374-77 senden oder bei der LZ in den Briefkasten werfen (Inselgraben 2). „Jede Woche verlosen wir unter allen Einsendungen die Gutscheine. 19 Kampagnenpartner sind schon im Boot. Die Leser können sich auf spannende Verlosungswochen freuen, da wird für jeden was dabei sein“, kündigt Gisbertz an. Immer montags wird bekanntgegeben, welcher bzw. welche Gutscheine verlost werden. Genauere Informationen gibt es unter: schwaebische.de/handel-jetzt-vor-ort