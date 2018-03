Handballfrauen des TSV Lindau sind bei 33:8-Sieg in Torlaune

Nach zweimonatiger Spielpause hat die Rückrunde auch für die Handballfrauen des TSV Lindau begonnen. Gegner am vergangenen Sonntag waren die Damen des FC Kluftern, die derzeit Tabellenletzter der Kreisliga Bodensee sind. Somit waren die TSV-Damen als Tabellenzweiter klarer Favorit – und wurden dieser Rolle beim 33:8-Sieg laut Vereinsbericht mehr als gerecht.

Da einige Stammspielerinnen nicht zur Verfügung standen, nutzte TSV-Trainer Peter Rauch die Gelegenheit, nach der langen Winterpause verschiedene Konstellationen in Angriff und Abwehr zu testen. Insbesondere spielten erstmalig die beiden B-Jugendspielerinnen Anna-Sophie Stark und Anna Rauch bei den Frauen und vertraten die verhinderten Stammspielerinnen Jette Kubitz und Carola Priebe.

Das Spiel begann aus Lindauer Sicht zunächst zäh. Nach gut acht Spielminuten setzten sich die Lindauerinnen langsam aber sicher ab und erzielten erwartungsgemäß ihre Tore. In den abschließenden Minuten der ersten Halbzeit drehte Sabrina Stocker auf und warf innerhalb von wenigen Minuten vier Tore zum 15:4-Pausenstand für Lindau.

Nach Wiederbeginn dominierte weiter das Team des TSV. Sarah Bruderhofer im Lindauer Tor hatte insgesamt einen ruhigen Nachmittag und musste auch nach dem Seitenwechsel lediglich viermal hinter sich greifen. 33:8 endete die Partie schließlich. Die beiden B-Jugendlichen machten ihren Sache ebenfalls gut und zeigten, dass sie künftig eine gute Rolle in der Damenmannschaft spielen können – zumal nach der Saison erneut einige Stammspielerinnen den Verein verlassen werden.

Nach dem Pflichtsieg gegen Kluftern erwartet die Lindauer Frauen im nächsten Spiel eine ganz andere Aufgabe: Hier muss der TSV als aktuell Tabellenzweiter beim punktgleichen Tabellenführer MTG Wangen II antreten. Bei einem Sieg der Lindauerinnen würden die TSV-Damen mit zwei Punkten Vorsprung die Tabellenführung erobern und könnten damit aus eigener Kraft die Meisterschaft erreichen. Anwurf ist am Samstag, 24. Februar, um 14 Uhr in der Argenhalle in Wangen.