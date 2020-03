Handballerinnen verteidigen Tabellenspitze

Am Samstag stand für die Handballerinnen des TSV Lindau die Partie gegen den Tabellensechsten, die zweite Mannschaft des TSB 1847 Ravensburg, auf dem Plan. Das Spiel endete 23:19 für die Lindauerinnen. Noch deutlicher gewann die Herrenmannschaft. Ihr gelang gegen Vöhringen ein 32:16-Erfolg.

Die Damen erwischten einen schlechten Start und ließen den Gegner in den ersten Minuten bis auf 6:3 davon ziehen. Auch die erste Auszeit von Trainer Sebastian Lorenz trug zunächst keine Früchte. Erst nach rund 15 Minuten schienen die Damen aufzuwachen und langsam ins Spiel zu finden. Auch die Einwechslung von Karen Lützelberger brachte mehr Dynamik ins Spiel und setze den Gegner zunehmend unter Druck. So schafften es die Inselstädterinnen, sich bis zur Halbzeit auf ein 10:10 heran zu kämpfen.

Nach einer sehr deutlichen Pausenansprache war das Ziel klar: eine dynamischere, intensivere, zweite Halbzeit sollte den ersehnten Sieg bringen. Doch die Umsetzung dieser Ziele fiel auch in der zweiten Halbzeit noch schwer. Erst ab der 36. Minute, nach einem Souverän versenkten 7m-Strafwurf durch Maxima Krebs, gelang es den Lindauerinnen sich langsam abzusetzen. Am Ende stand nach einem 60 minütigen Kampf ein 19:23 Sieg auf der Uhr. Nun heißt es für die kommenden zwei Wochen mit voller Konzentration an der Vorbereitung für das Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten aus Bregenz arbeiten, um sich die Tabellenspitze auch weiterhin zu sichern.

Die Männer des TSV Lindau bejubelten in einer jederzeit fairen Partie einen deutlichen 32:16-Sieg gegen den Tabellenvorletzten aus Vöhringen. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge in Leutkirch und in Dornbirn sollten wieder zwei Punkte her, zumal mit Vöhringen noch eine Rechnung aus der Hinrunde offen war, als die TSV-Handballer nach großem Kampf knapp mit 28:25 unterlagen.

Der TSV, der ohne Rückraumschützen Daniel Wagner auskommen musste, ging erst in der achten Minute durch Kapitän Robert Broszio das erste Mal mit 3:2 in Führung, konnte diese Führung im Folgenden durch einen 9:0-Lauf zum 10:2 ausbauen. Die beim Stand von 9:2 vom SCV-Trainer genommene Auszeit zeigte keine Wirkung. Den TSV-Herren gelang es wieder die gewohnt kompakte Abwehr zu stellen und den Gegner zu Rückraumwürfen zu zwingen, welche meist durch Torwart Thomas Brombeis entschärft und über die schnellen Flügelspieler zu einfachen Kontertoren führten. Im Positionsangriff wurde geduldig bis zur Chance gespielt. Es gelang ein ums andere Mal die Außen und Kreisläufer freizuspielen und so konnte der Vorsprung bis zur Halbzeit auf 15:6 ausgebaut werden.

Im zweiten Spielabschnitt wurde munter durchgewechselt, sodass jeder Akteur Spielpraxis sammeln konnte. Auch André Krüger bekam seine Einsatzzeit im Tor und überzeugte durch sehenswerte Paraden. Trotz des immer deutlicher werdenden Vorsprungs wurde weiter konzentriert verteidigt und durch Angriffe über die erste und zweite Welle einfache Tore erzielt.

Nachdem auch Vogt und Leutkirch ihre Spiele am Wochenende gewinnen konnten, stehen die TSV-Handballer weiterhin auf einem sensationellen zweiten Tabellenplatz. Nächsten Sonntag reisen unsere Herren zum schweren Auswärtsspiel zum Tabellenfünften nach Hard.