Handballer wollen Serie fortsetzen

Für den TSV Lindau steht am Samstag ein großer Heimspieltag auf dem Programm. Der Spieltag beginnt um 13.30 Uhr mit dem Spiel der männlichen C-Jugend gegen die TS Dornbirn. Anschließend spielt die gemischte D-Jugend und die männliche B-Jugend, bevor es zu den beiden Begegnungen der aktiven Mannschaften kommt. Sowohl die Damen als auch die Herren empfangen eine Mannschaft aus Hard und versuchen, die Punkte in Lindau zu halten.

Um 18.10 Uhr startet das Team von Trainer Sebastian Lorenz in der Kreisliga gegen die Damen aus Hard. „Wir wollen unseren Tabellenplatz und unsere weiße Weste in eigener Halle auf jeden Fall verteidigen“, sagte der Mannschaftsverantwortliche nach dem Donnerstagstraining. „Dazu müssen wir in der Abwehr stabil stehen und vorne so wenige Bälle wie möglich vergeben.“ Die Damen aus Hard dürfe man auf keinen Fall unterschätzen, da sie ihre einzige Niederlage gegen die übermächtig erscheinenden Ligakonkurrentinnen aus Bregenz kassierten.

Hard 2 hat noch eine Rechnung offen

Ebenfalls freuen sich die Herren auf die Neuauflage des Relegationsspiels gegen Hard 2 – diesmal allerdings zu anderen Bedingungen, da die Vorarlberger in der Lindauer Halle ohne Harz antreten müssen. Der Höhenflug der Lindauer durch die Siege in eigener Halle wurde zuletzt etwas durch die Auswärtsniederlage in Vöhringen gedämpft. Trotzdem sind die Spieler motiviert, zu Hause eine Schippe draufzulegen. „Wir haben die Auswärtsniederlage in unseren Köpfen abgehakt und freuen uns darauf, unseren Fans in eigener Halle zu zeigen, dass man aus Lindau nicht so einfach Punkte mitnehmen kann“, sagte Kapitän Broszio vor dem Spiel. „Wir erwarten einen knallharten Gegner, der sich für das Unentschieden in der Relegation revanchieren möchte.“ Dieses Unentschieden sicherte den Lindauern letzte Saison den Verbleib in der Bezirksklasse. Ebenso hoffe er, dass die Halle so voll wird, wie in den vergangenen Heimspielen, da es der Mannschaft und ihm „mega Bock“ mache, vor einer solchen Kulisse zu spielen. Anpfiff ist um 20 Uhr.