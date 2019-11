Handballer wollen nach Pokalsieg in der Liga punkten

Nach einem packenden Pokalspiel am Donnerstagabend, das die Handballer des TSV Lindau überlegen mit 27:18 (15:6) gegen Söflingen 2 gewonnen haben, reisen die Lindauer am Sonntag nach Vöhringen, um dort das Ligaspiel gegen die Landesliga-Reserve des SC zu bestreiten. Außerdem findet am Samstag um 12 Uhr ein Spieltag der gemischten E-Jugend statt und die männliche B-Jugend bestreitet um 16.30 Uhr ein Auswärtsspiel in Ailingen.

Die zuletzt schwächelnde Vöhringer sind auf Wiedergutmachung aus. Nachdem sie zuletzt zu Hause gegen Vogt (28:31) und auswärts gegen Weingarten (33:21) zwei schmerzliche Niederlagen einstecken mussten, werden es die anreisenden Lindauer mit einer hochmotivierten Truppe zu tun bekommen. Doch das sollte die Männer um Kapitän Robert Broszio nicht allzu sehr beeindrucken. Denn die letzten Begegnungen haben gezeigt, dass sich die Grün-Weißen vor keinem Gegner dieser Liga verstecken müssen. „Auch wenn das unser erstes Spiel mit Harz ist, bin ich der Überzeugung, dass wir Vöhringen 2 bezwingen können“, sagte Broszio nach dem Pokalspiel. Dazu müsse man sich in der Defensive noch etwas mehr steigern und sich möglichst schnell mit dem ungewohnten Spielgerät vertraut machen. Technische Fehler im Angriffsspiel und daraus resultierende Kontertore müsse seine Truppe um jeden Preis verhindern. Nur, wenn man den Gastgebern das Stellungsspiel aufzwänge, hätten die Inselstädter, mit ihrer robusten Defensive, reelle Chancen die zwei Punkte einzusacken, führte Broszio weiter aus. Sollte ihnen das gelingen, so ist es durchaus im Rahmen des Möglichen diese zwei wichtigen Punkte mit nach Lindau zu nehmen, um das klare Saisonziel „Klassenerhalt ohne Relegation“ noch vor der Winterpause zu realisieren. Anpfiff der Partie ist um 17 Uhr.