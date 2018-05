Handballer aus Lindau stehen in der Pflicht

Alle Handball-Mannschaften des TSV Lindau treten am Wochenende auswärts an. Das Frauenteam hat ein spielfreies Wochenende und kann für die noch auszutragenden Partien Kräfte sammeln. Um 10 Uhr startet der E-Jugendspieltag in Weingarten. Die Spieler um Trainergespann Celine Trojan und André Krüger fiebern diesem Spieltag schon sehnsüchtig entgegen.

Die weibliche C-Jugend darf um 12.15 gegen die zweite Mannschaft aus Wangen ihr Können unter Beweis stellen. Nach dem Sieg gegen Friedrichshafen/Fischbach wollen die Mädchen am Samstag gleich noch einen daraufsetzen, auch wenn die Gastgeber als Tabellenzweiter klarer Favorit sind. Um 13.10 wird die Partie der männlichen C-Jugend in Ailingen angepfiffen. Die Jungs um Trainer Brombeis sind hoch motiviert, auch diese zwei Punkte gegen den vermeintlich schwächeren Gegner einzufahren.

Als letzte Jugendmannschaft trifft die weibliche B-Jugend um Trainerin Selina Haack in Kluftern auf das Tabellenschlusslicht. Da der FC mit einem Sieg und den damit einhergehenden zwei Punkten auf den Tabellennachbarn aus Lindau aufschließen könnte, sollten diese Zähler unbedingt auf das Gästekonto fließen. Um das zu erreichen, müssen sich die Mädels in der Defensive noch steigern und konsequenter den Torerfolg suchen. Man darf also gespannt sein, wie dieses Kellerduell ausgeht. Zu guter Letzt steht in der Bezirksklasse das Auswärtsspiel der Herren I in Ehingen auf dem Programm. Nach der bitteren Niederlage zu Hause gegen Illertal hieß es im Training laut Vereinsbericht, die Schwachstellen auszumerzen und möglichst positiv auf die Mannschaft einzuwirken. Denn in diesem Spiel gegen den direkten Tabellennachbarn stehen die Lindauer mit dem Rücken zur Wand und somit heißt es alles oder nichts.

Auch die Gastgeber müssen punkten, wollen sie nicht auf den unbeliebten Abstiegsplatz abrutschen, da sie gegen die auch im Tabellenkeller angesiedelte Mannschaft aus Ulm-Wiblingen mit 33:14 eine schwere Niederlage einstecken mussten. Somit heißt es für die Spieler um die Spielertrainer Norbert Knechtl und Thomas Brombeis die bisherigen Spiele zu vergessen und sich ganz auf die Aufgabe am Samstagnachmittag zu konzentrieren.

Um diese zwei so wichtigen Punkte im Abstiegskampf auf das Lindauer Konto zu holen, müssen alle Spieler alles geben. Denn nur so ist es möglich, im Abwehrverbund kompakt zu stehen und durch die daraus resultierenden Ballgewinne zu einfachen Kontertoren zu gelangen. Dabei hofft das Team natürlich auch, dass viele Lindauer Schlachtenbummler den Weg in die Ehinger Halle finden, um die Spieler mental bei der „Mission Klassenerhalt“ zu unterstützen. Anpfiff der Partie ist um 16 Uhr.