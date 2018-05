Handballer aus Lindau haben alle Karten in der Hand

Auswärtssieg: Die Lindauer Handballmänner haben in der Bezirksklasse den direkten Tabellennachbarn aus Ehingen mit 25:23 bezwungen und verlassen somit erstmals seit Saisonbeginn die Abstiegsränge. Gegen Ende der Partie wurde es, wie der Verein mitteilt, durch eine Unterzahlsituation aber noch einmal spannend.

In den ersten zehn Minuten der Partie sahen die mitgereisten Lindauer Fans ein Spiel auf Augenhöhe. Man konnte spüren, dass beide Mannschaften im Abstiegskampf stecken und unbedingt diese zwei Punkte ergattern wollten. Da sich aber der Abwehrverbund immer besser abstimmte und der Lindauer Torhüter Stefan Weiher immer öfter aktiv ins Spielgeschehen eingriff, konnten sich die Jungs um Mannschaftsverantwortlichen Thomas Brombeis immer weiter absetzen. Auch von der Unsicherheit der vergangenen Spiele im Angriff war nichts mehr zu spüren und auch die Treffsicherheit der linken Seite schien wiederhergestellt. So gelang es den Gästen zum Halbzeitpfiff sechs Tore Vorsprung mit in die Kabine zu nehmen (15:9).

Nach Wiederanpfiff der Begegnung des Dritt- und Vorletzten der Tabelle merkte man, dass sich die Gastgeber trotz des Rückstands noch nicht geschlagen geben wollten. Doch weder die Manndeckung des bis dahin besten Lindauer Werfers, Robert Broszio, noch die Umstellung des Angriffsspiels brachte die Lindauer aus dem Konzept.

Gute Leistung

Der Mittelblock rührte Beton an, sodass die Ehinger gezwungen waren über die Außen abzuschließen, deren Würfe der gut aufgelegte Lindauer Keeper meist parieren konnte. Im Angriff fand man immer wieder Lösungen, um die durch die Manndeckung sehr offen stehende Abwehr auszuspielen. Doch ab der 45. Minute ließ die Konzentration extrem nach, was sich aus den vielen vergebenen Chancen vor dem Ehinger Tor abzeichnete.

Da man in dieser entscheidenden Phase der Partie wie so oft versäumte, den Sack zuzuschnüren, musste man in der Schlussphase wieder einmal um den Sieg bangen. Auch wenn die Kräfte schwanden und die Ehinger sich Tor für Tor an den Ausgleich heranarbeiteten, war die Entschlossenheit ungebrochen diese zwei so wichtigen Punkte mit nach Lindau zu nehmen. Trotz der Dezimierungen durch unnötige zwei Minuten Strafen beziehungsweise die glatt Rote Karte gegen Christoph Grübel und die damit einhergehende zwei Mann Unterzahl in der Schlussphase, konnte die Herrenmannschaft des TSV die Zwei-Tore-Führung über die Zeit retten.

Da die anderen Mannschaften alle für Lindau gespielt haben, ist es in den nächsten Partien möglich auch noch an Ulm-Wiblingen vorbeizuziehen. Dazu müssen aber die Spiele gegen Friedrichshafen und Ulm zugunsten der Lindauer ausfallen. Das heißt man hat im Abstiegskampf alle Karten selbst in der Hand.

Aufstellung: Stefan Weiher (Tor), Daniel Wagner (4), Maik Grothe, Alexander Haller (5/2), Norbert Knechtl, Sebastian Lorenz (3), Felix Rutschke (2), Simon Wiedrich (2), Timo Schilz, Christoph Grübl, Robert Broszio (9). (lz)