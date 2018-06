Handball Bregenz steht am Freitag unter Zugzwang

Bregenz Handball erwartet am Freitagabend den SC Kelag Ferlach in der Handball-Arena Rieden/Vorkloster. Um 19.30 Uhr beginnt das Heimspiel der Vorarlberger in der Handball Liga Austria (HLA), die U20 („Helden von Morgen“) beginnt bereits um 17.45 Uhr. Das HLA-Top-Spiel der Woche wird live auf Laola1.tv übertragen.

„Unsere Stimmung im Team ist gut. Aber ganz klar sind wir aufgrund der letzten Ergebnisse alle sauer und angefressen. Doch dies nutzen wir als Motivation. Wir geben mehr Gas und bereiten uns konzentriert auf Ferlach vor“, gibt der Bregenzer Rückkehrer Povilas Babarskas preis. Dass an einigen Stellschrauben noch gedreht werden muss, davon sprach auch Cheftrainer Jörg Lützelberger. Doch hierbei handele es sich um einen Prozess. „Zwischen den Matches gegen Schwaz und Ferlach liegen ein paar Tage. Wir analysieren im Training unsere Fehler, versuchen diese zu korrigieren und bereiten uns dann fokussiert auf Ferlach vor. Wir wollen die zwei Punkte holen“, so Babarskas weiter.

Die Bilanz aus der noch jungen HLA-Saison ist für die Bregenzer bis dato durchwachsen. Im ersten Saisonspiel konnten die Festspielstädter gleich die ersten beiden Punkte ins Ländle holen (25:23), gegen Schwaz musste man sich zu Hause allerdings mit 21:24 geschlagen geben.

Ganz anders sieht es bei den Gästen aus. Mit bereits drei Niederlagen in Folge gegen SG Insignis Handball Westwien, Sparkasse Schwaz Handball Tiro und gegen Meister HC Alpla Hard starteten die Kärntener alles andere als erfolgreich in die Saison 2017/18. Doch alle drei Gegner, die den aktuell Neuntplatzierten der Tabelle erwarteten, zählen zu den Top-Fünf-Teams der Runde. Für die Vorarlberger ist das Match gegen SC Kelag Ferlach das dritte Heimspiel in Folge. Vor heimischer Kulisse sollen im dritten Anlauf die ersten beiden Heimpunkte auf das gelb-schwarze Punktekonto verbucht werden.

Weitere Infos rund um die Handball Liga Austria (HLA) findet man im Internet unter

www.hla.at (lz)