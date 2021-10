Handball-Bezirksklasse: TSV Lindau geht geschwächt ins erste Heimspiel

Zu ungewohnter Zeit am Sonntag um 18 Uhr treten die Handballer des TSV Lindau zu ihrem ersten Heimspiel in der laufenden Saison der Bezirksklasse an. Gegner ist die noch ungeschlagene TSG Leutkirch, die nach zwei Spielen den vierten Rang belegt. Zuschauer in der Dreifachhalle an der Reutiner Straße 4 müssen einen 3G-Nachweis erbringen.

Einbindung von Jugendspielern

Nach der Auftaktniederlage in Burlafingen (23:28) war verletzungs- und krankheitsbedingt nur ein eingeschränkter Trainingsbetrieb möglich. Gezittert werden muss um den angeschlagenen Kapitän Robert Broszio. „Mit vollem Einsatz und einer harten Abwehr ist vor allem zu Hause – mit Unterstützung der Fans – sicher alles möglich“, sieht der TSV aber dennoch eine Chance. Auch aufgrund der Abgänge von Rückraumshooter Daniel ,Troja’ Wagner, Jeremias Delgado und Jörg Lützelberger sei die Einbindung der nachrückenden Jugendspieler von noch größerer Bedeutung.

Eröffnet wird der Heimspieltag von den Minis um 11.30 Uhr mit einem internen Test, es folgen Spiele der weiblichen C-Jugend (13.45 Uhr) und der Damen des TSV (15.45 Uhr). Auch hier ist Publikum erlaubt.