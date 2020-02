Hamann fordert öffentliche Stadtwerke-Sitzung

Mit welchen Technologien der Lindauer Stadtbus künftig angetrieben wird, darum geht es in einer nicht öffentlichern Sondersitzung des Aufsichtsrats der Stadtwerke am Donnerstag. Wenn es nach Winfried Hamann geht, dann ist klar: Der Antrieb der Zukunft ist Wasserstoff. Er fordert außerdem, dass die Sitzung öffentlich stattfindet. Stadtwerke-Geschäftsführer Hannes Rösch sieht das allerdings anders.

Die neue Wasserstoff-Strategie der Bundesregierung, Wasserstoff bei den olympischen Spielen in Japan, wasserstoffbetriebene Lastwagen in der Schweiz und der ZAK, der in Kempten Wasserstoff aus Müll herstellen will, um damit Busse und Regionalzüge zu betreiben. Für Winfried Hamann steht fest: Die Mobilität der Zukunft braucht Wasserstoff – denn damit ließen sich weltweit Treibhausgase reduzieren. „Neben der Batterie-elektrischen Mobilität bietet Wasserstoff in Kombination mit Brennstoffzellen-Antrieben eine attraktive Lösung gerade für größere Fahrzeuge. Vorteil: hohe Reichweite und kurze Betankungszeit“, schreibt Hamann in einer Pressemitteilung.

Seiner Meinung nach müsste auch in Lindau eine Wasserstoff-Tankstelle eröffnet werden. „Die Stadtbusse stehen zur Erneuerung, und auch deshalb würde ein emissionsfreier Stadtbus perfekt zu der in Kürze emissionsfreien Bahn passen“, schriebt Hamann weiter.

Im Oktober hatte der Lindauer eine Veranstaltung zu diesem Thema initiiert, bei der auch Werner Tillmetz sprach, der seit 30 Jahren in der Brennstoffzellentechnik forscht. Auch die Stadtwerke hatten diese Veranstaltung fachlich und finanziell unterstützt. Auch aus diesem Grund geht Hamann davon aus, dass Wasserstoff ein Thema der Aufsichtsrats-Sondersitzung am Donnerstag sein wird. Dort soll außerdem eine Machbarkeitsstudie zu neuen Antriebstechnologien vorgestellt werden.

Ebenso wie der Arbeitskreis Verkehr fordert Hamann nun, dass die Sitzung öffentlich stattfindet. Er gehe davon aus, dass der noch amtierende Aufsichtsrat über die Studie informiert werden soll, eine endgültige Entscheidung jedoch später vom neuen Stadtrat gefällt werde. „Denn nach Auskunft von Hannes Rösch bei besagtem Treffen ist ein möglicher Strategiewechsel bezüglich der Antriebstechnologie eine langfristig wirksame Entscheidung, die deshalb dem nachfolgenden Aufsichtsrat vorbehalten bleiben sollte“, schreibt Hamann. Dem widerspricht Rösch allerdings: Er habe bei einem Treffen lediglich gesagt, dass das Thema alternative Antriebstechnologien strategisch vom Aufsichtsrat oder sogar vom Stadtrat entschieden werden müsse. „Ob diese richtungsweisende Entscheidung der aktuelle oder der künftige Aufsichtsrat trifft, habe ich dabei offengelassen“, schreibt Rösch auf Anfrage der Lindauer Zeitung.

Laut Hamann könnte der Wechsel im Amt des Oberbürgermeisters und das Ausscheiden von Uwe Birk und Karl Schober aus dem Stadtrat „Anlass für eine neue und zeitgemäße Geschäftsordnung sein“. Angesichts der „komplexen Thematik“ schlägt Hamann deshalb ebenfalls vor, „dieses Gremium künftig paritätisch mit einigen Stadträten und gleichzeitig mit ausgewiesenen Fachleuten zu besetzen, von denen es mehrere in Lindau und seiner Umgebung gibt“.

Gleichzeitig appelliert er an die Verantwortlichen, ihre Entscheidung über eine Wasserstofftankstelle nicht allein vom Bedarf möglicher Stadtbusse abhängig zu machen: „Lindau sollte sich bewusst sein, dass es momentan nach Ulm noch die letzte Tankmöglichkeit in Richtung Süden vorhalten würde, wo die deutlich zunehmende Zahl von PKWs, Bussen und LKWs mit Brennstoffzellen tanken könnte“, schreibt Hamann.

Dass man bei den Stadtwerken offen für neue Technologien sei, das zeige schon die Tatsache, dass die Firma sich an der Veranstaltung im Oktober beteiligt habe, so Hannes Rösch. Die Aufsichtsratssitzung werde trotzdem nicht öffentlich stattfinden. „Das primäre Ziel der Machbarkeitsstudie alternativer Antriebstechnologien ist eine vorurteilsfreie Betrachtung unter den Aspekten Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit“, schreibt Rösch. Am Donnerstag werde zunächst der Aufsichtsrat über die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie informiert. „Anschließend wird sich natürlich auch der Stadtrat in einer öffentlichen Sitzung mit dem Thema befassen. Das ist die richtige Reihenfolge“, schreibt Rösch weiter.

So viel Austausch und Beteiligung wie möglich sei für die Stadtwerke im Vorfeld einer solchen Entscheidung selbstverständlich. „Unser Ziel ist es schließlich, unseren Stadtbus für die nächsten 25 Jahre gut aufzustellen, damit er perfekt zu unserer Stadt und ihren Veränderungen passt und einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leistet.“