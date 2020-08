Haltestellen und Linien, die sich am individuellen Bedarf orientieren

Stadt und Landkreis Lindau suchen nach weiteren Bausteinen für eine bedarfsgerechte Mobilität der Zukunft. Lindaus Oberbürgermeisterin Claudia Alfons und Landrat Elmar Stegmann sind gemeinsam mit Vertretern der Stadtwerke und der Verwaltungen nach Berlin gefahren, um sich über Ride-Pooling zu informieren.

Ride-Pooling sind flexible Mobilitätsangebote, die nicht an feste Linien oder Haltestellen gebunden sind, sondern sich am individuellen Bedarf der Nutzer orientieren. Dazu zählen beispielsweise Rufbusse. Diese Angebote werden den steigenden Anforderungen von Fahrgästen an die Individualisierung der Mobilität gerecht, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Bundesregierung will daher auch das Personenbeförderungsgesetz bis Ende des Jahres ändern.

„Die Digitalisierung bietet enorme Potenziale für eine effizientere Organisation des Verkehrs“, sagt Landrat Stegmann. Er und Oberbürgermeisterin Alfons sind davon überzeugt, dass gerade im ländlichen Raum bedarfsorientierte Systeme ein großes Potenzial haben, um die Mobilität der Menschen entscheidend zu verbessern. „Wir brauchen in Lindau neue Mobilitätsangebote, die die Menschen in der Stadt und auf dem Land ideal miteinander vernetzen“ so Alfons. Ride-Pooling-Angebote sind digitale Mobilitätskonzepte, bei denen Fahrtwünsche unterschiedlicher Fahrgäste mit Hilfe von Algorithmen in Echtzeit gebündelt werden. Ein flexibles Netz von Haltestellen und der Verzicht auf feste Fahrpläne bringt große zeitliche Flexibilität. Ein Beispiel für ein Ride-Pooling-Angebot ist die Nutzung als Zubringer zu einem übergeordneten Verkehrssystem wie der Bahn oder andere ÖPNV-Angebote. Diese flexiblen Bedienungsformen könnten auch dazu beitragen, das Angebot dort zu erweitern, wo die Nachfrage derzeit für eine reguläre Bus- oder Bahnverbindung zu gering sei.

Jaime Valdés Valverde, der Mobilitätsbeauftragte der Stadt, schlägt vor, Angebote zu testen. René Pietsch, Betriebsleiter des Stadtbusses Lindau, ergänzt: „Mit einem bedarfsgesteuerten Ride-Pooling-System mit Kleinbussen könnten wir die bislang nicht angebundenen Bereiche bedienen.“ OB Alfons weist zudem darauf hin, „dass sich die Mobilitätsbedürfnisse der Menschen seit der Einführung des Stadtbusses spürbar verändert haben. Dem möchte ich mit neuen Angeboten Rechnung tragen.“ Hinzu komme, dass die Straßen und Flächen in der Stadt dem steigenden Verkehrsaufkommen kaum mehr Stand halten würden. „Wir arbeiten mit Hochdruck an strategischen Konzepten für 2021 und Ride-Pooling könnte eine attraktive Ergänzung zu unserem Stadtbus System sein.“