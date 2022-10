HALLOWEEN-Stimmung am Bodensee-Gymnasium

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Halloween, der Brauch, der in der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November begangen wird und ursprünglich aus dem katholischen Irland kommt, hat sich seit den 90er Jahren in amerikanischer Ausprägung längst auch in unseren Breiten etabliert. Kinder ziehen von Haus zu Haus und fordern in furchterregenden Kostümen: „Süßes, sonst gibt’s Saures!“ – Leuchtende Kürbisse und gruselige Outfits gehören zu Halloween einfach dazu.

Diesen Spaß wollte man den Kindern auch am Bodensee-Gymnasium kurz vor Beginn der Allerheiligenferien gönnen. Kurzerhand wurde neben dem bereits bestehenden Backclub ein Kochclub ins Leben gerufen, der unter Leitung von Studiendirektorin Irene Heß und Oberstudienrätin Sylvia Schmitt eifrig Unmengen an Kürbissen und Kartoffeln schnippelte und daraus etliche Töpfe Kürbissuppe braute.

Die jungen Köche Hugo Faßbender, Samuel Pienle, Björn Dense, Lukas Grambs, Simeon Kojic, Emelie Krämer, Lina Akgün und Livia Kulmus waren Feuer und Flamme. Zumal die Aussicht, die Köstlichkeit zu 50 Cent die kleine, 1 Euro die große Portion samt einer Scheibe kernigen Bauernbrots anderntags an der BOGY-Bar zu verkaufen, umso mehr motivierte.

Damit nicht genug: Auch der Gruselfaktor durfte nicht fehlen! Und so veranstaltete die Schule unter Leitung von Studienrätin Dr. Stephanie Schaidt einen gruseligen Vorlesenachmittag. Die Fünft- und Sechstklässler waren eingeladen, sich zu verkleiden und spannenden Geschichten zu lauschen. Lina Ermert, Lennox Meisenzahl (beide 9. Klasse), Eenakshi Pandey und Katia Siedler (beide 10. Klasse) präsentierten den jungen Zuhörerinnen und Zuhörern die mystische Welt von Nirutt und Konstanze aus dem Fantasy-Jugendbuch „Das hungrige Glas“, Neil Gaimans modernen Kinderbuch-Klassiker „Coraline“, Wieland Freunds Roman „Krakonos“ und natürlich J. K. Rowling Dauerbrenner „Harry Potter“.

Nach diesen coolen Events, die bei den BOGY-Schülerinnen und -Schülern großen Anklang fanden, waren sich alle einig, dass man hiermit eine neue Halloween-Tradition am Bodensee-Gymnasium begründet habe.