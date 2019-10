„Hallo Auto“ schult Sinne der Schüler

„Hallo Auto“, die Aktion des ADAC zur Steigerung der Schulwegsicherheit für Kinder und Jugendliche, hat wieder in Lindau für die Fünftklässler der Knabenrealschule haltgemacht. Arno Baller brachte den Kindern in praktischen Übungen bei, was Bremsweg, Reaktionsweg und -zeit für den Anhalteweg bedeuten, um ihnen ein Gespür zu geben, wie sie Gefahrsituationen mit Autos beim Versuch, eine Straße zu überqueren, vermeiden können.

Die Übungen sind stets die gleichen, die Kinder aber jedes Mal andere. So durften sie zunächst rennen und auf Kommando abbremsen. So sahen sie ihren eigenen Anhalteweg, gefolgt von Demonstrationen mit dem Auto auf trockener, aber vor allem auch auf nasser Fahrbahn. Dafür sorgte die Feuerwehr, die einen Anschluss gelegt hatte, damit das Sträßchen zwischen Eichwaldstraße und Bahlsenbrücke schön benässt werden konnte. Ein Höhepunkt für die Jungs war natürlich, als Beifahrer selbst auf die Bremse treten zu dürfen.