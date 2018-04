Hallensaison beendet

Die Lindauer Faustballer haben zum Abschluss der Hallenrunde den Stadtmeister ausgespielt. Das seit vier Jahrzehnten ausgetragene Turnier erfreute sich laut Pressebericht auch dieses Jahr einer hohen Teilnehmerzahl. Mit zehn Hobby- und drei aktiven Mannschaften war der Spielplan brechend voll, genau wie die Halle – wollten doch zahlreiche Zuschauer diese Schmankerl des Faustballsports nicht verpassen.

Pünktlich um 10 Uhr begann das Turnier gleich mit einem Kracher. Im ersten Gruppenspiel standen sich die Mannschaften von Michi Kunstmann und den Highländern gegenüber. Das hohe spielerische Niveau der Partie zeigte deutlich, warum dieses Spiel die letztjährige Finalbegegnung war. Auch dieses Jahr zeigten beide Teams, dass ihr Anspruch nur das Endspiel sein konnte.

Im Laufe des Tages kristallisierte sich in spannenden Partien und umkämpften Matches heraus, wer um die vorderen Plätze mitspielen würde. Michi Kunstmann und das Team der Higländer dominierten die Gruppe A nach Belieben, sodass die Mannschaften aus Oberreitnau und der Handballer das Nachsehen hatten. In Gruppe B gewann „Dick und Durstig“ die Vorrunde, die nach einem Jahr Turnierabstinenz ebenfalls ihren Anspruch auf den Titel anmeldeten. Auch der seit 14 Jahren antretende Skiclub hatte sich viel vorgenommen und konnte in Gruppe B den zweiten Platz erobern.

In den beiden Halbfinals standen sich Kunstmann und der Skiclub sowie die Highländer und „Dick und Durstig“ gegenüber. In der ersten Partien setzte sich Michi Kunstmann denkbar knapp mit zwei Bällen durch – wobei sie von den Nerven des Angreifers des Skiclubteams in der Schlussphase profitieren konnten. Noch knapper machten es die Highländer gegen „Dick und Durstig“, die eine Entscheidung erst in der Nachspielzeit erzielten. Zur Halbzeit lagen sie noch sieben Bälle zurück, da sie den Start des Matches total verschliefen. In einer bemerkenswerten Aufholjagd erkämpften sich die Highländer das Unentschieden, die Verlängerung gewannen sie mit einem Ball Vorsprung.

So gab es die Neuauflage des letztjährigen Finals. Allerdings hatten die Highländer bei ihrer kuriosen Aufholjagd gegen „Dick und Durstig“ ihre Körner verschossen. So hatte Michi Kusntmann leichtes Spiel und fegte gnadenlos über seinen Gegner hinweg. Mit 11:1 und 11:3 verteidigte Michi Kunstmann den Titel aus dem Vorjahr.

Noch im April starten die Lindauer Faustballer mit der Vorbereitung der kommenden Feldsaison, ab Mai beginnt der Ligabetrieb. Nachdem im vergangenen Jahr der Aufstieg um gerade einmal einen Ball verpasst wurde, ist das Ziel dieses Jahr der direkte Aufstieg in die Verbandsliga. Dazu müssen sich die Lindauer jedoch den Meistertitel in der Landesliga Süd sichern – ein hochgestecktes, aber nicht unerreichbares Ziel.