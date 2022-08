Halbzeit bei den Ferienangeboten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach Piraten und Nomaden gab es noch einen Zirkus und Robin Hood, der sich im Wald versteckte. Dann traf man sich im Mittelalter und konnte bei der Waldolympiade seine Sportlichkeit messen. Ruhiger ging es beim Kochen eines Drei-Gänge-Menues und Kunst unter freien Himmel zu. Und zur Halbzeit des Ferienprogramms des grünen Klassenzimmers wurden Wasserspiele angeboten. Nachdem die Teilnehmer/innen erfahren hatten, dass man mit dem kostbaren Nass sparsam ungehen muss, konnte es losgehen. Zwei große Behälter wurden gefüllt und mit Bällen und Zapfen beworfen, dass es nur so spritzte. Aus Milchkartontüten konnten Wasserpistolen gebastelt werden und mit Tassen veranstalteten die Kids einen Hindernisslauf ohne Wasser zu verschütten. Das restliche Wasser durfte zum Schluß über Rohrleitungen in die Sandkiste befördert werden, wo nun eine wunderbare Matschpfütze zum Reinspringen entstand. Ziel der Aktion war, den Kindern nicht nur Spaß zu bieten, sondern ihnen auch den schonenden Umgang mit Wasser zu vermitteln. Am Ende waren 14 Kinder nass und glücklich und man hatte nur zwei Wannen Wasser verbraucht.